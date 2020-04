Indiana Jones 5 rinviato al 2022

Come molte altre pellicole, anche Indiana Jones 5 ha subito un nuovo rinvio. Inizialmente si pensava ad un’uscita nelle sale già nell’estate 2019, in seguito la data d’inizio delle riprese è slittata più volte. Ora, dal 9 luglio 2021, la première è stata ri-calendarizzata per il 29 luglio 2022.

Per quanto riguarda il prossimo capitolo dello show, ad oggi siamo a conoscenza del lavoro di David Koepp alla sceneggiatura, ma non abbiamo dettagli sulla storia. Sappiamo inoltre che Mutt Williams, il figlio di Indiana Jones interpretato da Shia LaBeouf, non sarà nel cast. Prossimamente verranno annunciati altri membri che affiancheranno Ford. Kathleen Kennedy ha inoltre confermato a BBC News che Indiana Jones 5 sarà un sequel e non un reboot.

Harrison Ford e quella curiosità sulla saga…

Di recente il protagonista principale, l’attore Harrison Ford, in una nuova intervista concessa a BuzzFeed Celeb, ha svelato la sua battuta preferita dello show. Alla domanda di un fan ha risposto senza alcun dubbio: “Non sono gli anni, è il chilometraggio”.

Ricordiamo che Henry Walton Jones, Jr., meglio noto come Indiana Jones, è un personaggio cinematografico ideato da George Lucas. Un archeologo protagonista di una serie di quattro film d’avventura scritti da Lucas e diretti da Steven Spielberg e di una serie televisiva. Il personaggio non ha superpoteri, in quanto essere umano. Tuttavia il protagonista è fisicamente un individuo atletico e un ottimo acrobata, in quanto ha resistenza e agilità superiori alla media. È anche dotato di una straordinaria prontezza di riflessi. Il suo ruolo è stato interpretato sul grande schermo dall’attore statunitense.

Indiana Jones è anche protagonista di svariati altri tipi di opere, identificate collettivamente come la saga di Indiana Jones. Queste comprendono tra l’altro la serie televisiva Le avventure del giovane protagonista. Che ha come protagonista l’archeologo dapprima bambino e poi ventenne, e diversi romanzi, fumetti, videogiochi, giochi di ruolo, LEGO e altri giocattoli, attrazioni in parchi a tema.