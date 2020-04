In Dune Jason Momoa sarà una sorta di Han Solo...

L’attore Jason Momoa ha paragonato il suo personaggio in Dune, Duncan Idaho, ad Han Solo. Momoa fa parte del cast dell’adattamento di Denis Villeneuve che, come anticipato dal regista, sarà diviso in due film. Nel cast dello show, oltre il protagonista di Aquaman, troviamo Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista, Paul Atreides, Oscar Isaac e Rebecca Ferguson che sono i suoi genitori. Oltre a Duca Leto e Lady Jessica Atreides, Stellan Skarsgård è il Barone Vladimir Harkonnen e Josh Brolin interpreta Gurney Halleck. Inoltre ci sarà Zendaya nel ruolo di una misteriosa presenza femminile che appare nelle visioni di Paul.

Jason Momoa non vede l’ora di vestire i panni di Duncan Idaho

Jason Momoa si è detto entusiasta del personaggio di cui dovrà vestire i panni. “Interpreto questo personaggio, Duncan Idaho, che è una specie di maestro di spade ed è il braccio destro del Duca Leto, interpretato da Oscar Isaac”, ha ammesso. Per poi aggiungere: “Lui è la prima persona che viene inviata in esplorazione su Dune ed è qui che incontra il personaggio di Javier Bardem. Non riesco ancora a credere di avere una scena con Javier Bardem!” Ci sono dunque grandi aspettative da parte dell’attore: “Si tratta di un film grandioso e il mio personaggio è una sorta di Han Solo del gruppo, è il guerriero ribelle che protegge Timothée Chalamet e serve Oscar Isaac”, conclude.

L’uscita di Dune è prevista per il 18 dicembre 2020. Lo show si basa sul romanzo di fantascienza di Frank Herbert pubblicato nel 1965. Si tratta esattamente del primo di sei libri ritenuti un vero e proprio capolavoro del genere fantascientifico. Non si tratta del primo tentativo di portare sul grande schermo l’opera di Frank Herbert. Già negli anni ’70 Alejandro Jodorowsky ha cercato di adattare questo romanzo senza riuscire però a fare partire il progetto. L’impresa riuscì invece a David Lynch nel 1984, ma il risultato non rispecchiò le aspettative.