Artemis Fowl arriverà su Disney+ senza passare dal cinema

Artemis Fowl, adattamento della Disney del romanzo young-adult di Eoin Colfer, arriverà in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+ senza passare dal cinema. Ricky Strauss, presidente della divisione Content & Marketing di Disney+, ha spiegato il motivo. “Con gran parte del pubblico impossibilitato a frequentare i cinema a causa della situazione attuale, siamo emozionati all’idea di offrire la premiere di Artemis Fowl su Disney+”. Per poi aggiungere: “Il regista Kenneth Branagh e lo spettacolare cast portano gli spettatori nel mondo fantasy del libro best-seller che i fan stanno aspettando da tanto tempo di vedere sul grande schermo”. Lo show è molto promettente: “Si tratta di un grande film e di grande intrattenimento per le famiglie, quindi un’ottima aggiunta al catalogo estivo di Disney+”. L’uscita al cinema di Artemis Fowl era prevista per il 29 maggio, ma il Coronavirus, come per altri film, ha modificato i piani.

Diretto da Kenneth Branagh, Artemis Fowl ha un cast composto da Ferdia Shaw, Lara McDonnell, Josh Gad. Oltre a Tamara Smart, Nonso Anozie, Josh McGuire, Nikesh Patel, Adrian Scarborough, Miranda Raison, Colin Farrell e Judi Dench. Il film arriverà su Disney+ in estate.

Lo show è un adattamento del romanzo di Eoin Colfer

Artemis Fowl è una serie di libri fantasy per ragazzi dello scrittore irlandese Eoin Colfer. Il ciclo è composto da otto libri e narra le avventure di un gruppo di personaggi, alcuni umani e altri di fantasia come elfi, folletti, goblin, nani e troll. I protagonisti sono un gruppo di personaggi formato da Artemis Fowl II. Ovvero un adolescente genio del crimine, il capitano Spinella Tappo, il comandante Tubero, la guardia del corpo Leale e un nano cleptomane chiamato Bombarda Sterro. Solo Artemis e Leale sono esseri umani mentre gli altri fanno parte del mondo del sottosuolo, popolato da elfi, folletti, goblin, nani e troll. La capitale del sottosuolo è Cantuccio: ospita alcuni edifici importanti come la centrale operativa della LEP, Libera Eroica Polizia, e uno dei navettiporti più importanti del sottosuolo.