Il simbionte di Venom è reale? Un animale scatena la fantasia di Twitter

Siete pronti per vedere una cosa davvero strana? Qualche giorno fa ha fatto il proprio debutto sul web un video che ritrae una sorta di poltiglia scura che si muove come un essere senziente. Immediatamente è diventato estremamente virale, anche perché in moltissimi hanno iniziato a paragonarlo a uno dei villain più noti del mondo Marvel. Stiamo parlando del simbionte Venom che da queste immagini sembra essere reale.

Il simbionte Venom nel mondo reale? No, si tratta di un verme

Il post, originariamente pubblicato da @sunnyarkade su Twitter il 2 aprile, mostra una creatura che effettivamente ricorda moltissimo il simbionte. Su una roccia vediamo quella che sembra una melma senziente che, smossa da un coltello, si ricompone e si muove leggermente. L’utente chiede aiuto al web per scoprire di cosa si tratta e tutti iniziano a citare ovviamente Venom.

Anybody know what this is? pic.twitter.com/B2dQLTm4td — non essential (@sunnyarkade) April 2, 2020

Questo personaggio infatti, per chi non conoscesse il mondo Marvel, è di base un essere alieno senza una vera forma, della razza Klyntar. Trovato da Spider-Man durante le Guerre Segrete (pensando che si trattasse di un nuovo costume più potente) arrivò sulla Terra e da qui iniziò ad associarsi con varie personalità tra cui la più nota è probabilmente Eddie Brock, protagonista anche del recente film dedicato al personaggio.

Come è facile immaginare però, quello del video non è il simbionte di Venom nel mondo reale. Si tratta infatti con tutta probabilità di un Lineus longissimus, un verme marino. Questo animale se provocato (come succede nel video con il coltello) secerne una tossina paralizzante molto scura ed è questo che genera l’effetto del filmato.

Insomma, i fan del villain/antieroe Marvel non potranno incontrarlo davvero (e forse è il caso di dire “Per fortuna!”). Tuttavia presto potranno rivederlo al cinema in Venom 2. Diretto da Andy Serkis il film arriverà nelle sale nell’ottobre di quest’anno.