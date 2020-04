Venom 2: il trailer sta arrivando?

Secondo quanto riportato da Amit Chaudhari, graphic designer e artista VFX, il trailer di Venom 2 avrebbe raggiunto il processo di localizzazione. Considerando che in passarto Chaudhari si è rivelato ben informato sulla localizzazione dei materiali promozionali, il trailer dello show dovrebbe essere davvero vicino all’uscita. Se la notizia dovesse dunque essere confermata, l’arrivo del primo filmato ufficiale della pellicola potrebbe sbarcare entro due settimane. Ricordiamo inoltre che lo studio ha confermato l’uscita di Venom per il prossimo 2 ottobre. Il film vedrà il ritorno di Tom Hardy nei panni di Eddie Brock/Venom, mentre è atteso il debutto di Woody Harrelson nel ruolo di Cletus Kasady/Carnage. Nel cast ci saranno anche anche Michelle Williams, Naomi Harris nel ruolo di Shriek e Stephen Graham.

Venom venne ideato negli anni ottanta

Venom è un personaggio immaginario dei fumetti della Marvel Comics, rivale/alleato ed ex nemico giurato dell’Uomo Ragno. Venne ideato negli anni ottanta da David Michelinie e dal disegnatore Todd McFarlane. Il personaggio è un simbionte alieno, ovvero una sorta di parassita extraterrestre che per sopravvivere necessita di attaccarsi ad un altro organismo vivente. Nato inizialmente come un feroce e violento villain, nel corso dei suoi anni editoriali è divenuto un antieroe che non uccide per divertimento. Nel 2018 è nato il primo film dedicato al personaggio.

Diretto da Ruben Fleischer, si tratta del primo film del Sony’s Marvel Universe in cui la Marvel non è coinvolta; il produttore Matt Tolmach ha dichiarato che Venom non fa parte del Marvel Cinematic Universe. Negli Stati Uniti il film è stato vietato ai minori di 13 anni non accompagnati da adulti per la presenza di “sequenze fantascientifiche di azione violenta e linguaggio non adatto”. Nel primo weekend di programmazione nelle sale statunitensi, la pellicola si posiziona al primo posto del botteghino e segna il nuovo record del miglior esordio nel mese di ottobre incassando 80 milioni di dollari. In Italia si posiziona al primo posto con un incasso di 3,7 milioni di euro.