Nella terza stagione di Titans Iain Glen vestirà ancora una volta i panni di Bruce Wayne/Batman. La notizia è stata confermata dal regista Boris Mojsovki, durante un’intervista in cui è stata anticipato anche l’arrivo di Barbara Gordon nella nuova stagione. Riguardo quest’ultima, secondo il regista apparirà nel primo episodio della nuova stagione che si svolgerà a Gotham. Non sono tuttavia stati annunciati dettagli sul casting o sulla trama.

Tornando a Iain Glen, nel 2001, ha interpretato il ruolo dell’antagonista Manfred Powell in Lara Croft: Tomb Raider a fianco di Angelina Jolie. Ha poi vestito i panni del diabolico Dr. Alexander Isaacs in tre film della serie Resident Evil: Apocalypse (2004), Extinction (2007) e in The Final Chapter (2017). Dal 2011 al 2019 ha interpretato ser Jorah Mormont nella serie televisiva Il Trono di Spade del canale televisivo HBO.

Titans narra le vicende di alcuni giovani eroi della DC Universe

La terza stagione di Titans era prevista sulla piattaforma DC Universe il prossimo autunno. L’attuale emergenza causata dal coronavirus porterà quasi sicuramente ad uno slittamento dei lavori. Ricordiamo che Titans racconta le vicende di alcuni giovani eroi del DC Universe mentre affrontano un percorso formativo e trovano il loro posto nel mondo. Dick Grayson e Rachel Roth, una ragazza speciale posseduta da una strana oscurità, sono coinvolti in una cospirazione che potrebbe portare l’inferno sulla Terra. Lungo la strada, a loro si uniscono l’impetuosa Starfire e Beast Boy, formando un gruppo familiare e una squadra di eroi.

La prima stagione di Titans, composta da 11 episodi, è pubblicata sul servizio di streaming on demand DC Universe dal 12 ottobre 2018. In Italia, la serie è stata pubblicata su Netflix dall’11 gennaio 2019. Nel cast della serie Brenton Thwaites è Dick Grayson, Teagan Crof è Raven, Anna Diop è Starfire, Ryan Potter è Beast Boy.