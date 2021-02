Rupert Grint non ha visto tutti i film di Harry Potter

Essendo trascorso quasi un decennio dalla conclusione del franchise di Harry Potter, si potrebbe pensare che sia passato abbastanza tempo perché la star Rupert Grint, così come tutte le altre, conoscano a memoria la saga. Invece l’attore, che interpreta Ron Weasley, ha ammesso di non aver ancora visto uno degli otto film dall’inizio. Tuttavia, poiché ha avuto la sua prima figlia l’anno scorso, è convinto che presto recupererà, guardandoli con lei. L’attore ha anche ammesso che, nonostante i rapporti emersi all’inizio di quest’anno su una nuova serie HBO Max basata sul franchise, non prevede un suo ritorno per il progetto.

Le parole di Rupert Grint

“Probabilmente ho visto i primi tre, ma dopo ho smesso di guardarli”, ha confermato Rupert Grint sui film di Farry Potter attraverso Variety. Così ha aggiunto: “Ma ora che ho una figlia, probabilmente dovrò guardarli con lei”. Nel 2018, Rupert Grint aveva spiegato che i film successivi erano ancora troppo recenti per le esperienze e che ha avuto più difficoltà a togliersi dal progetto. Con la serie HBO Max riportata solo nelle prime fasi di sviluppo, nessuno sa bene cosa potrebbe seguire la serie, ma Grint dubita che gli richiederebbe di riprendere il suo ruolo di Ron Weasley.

A maggio dello scorso anno, Rupert Grint, l’attore noto per aver interpretato Ron Weasley nei film di Harry Potter, ha dato il benvenuto al suo primo figlio con la fidanzata Georgia Groome. La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2011 ed è sempre stata piuttosto riservata. Infatti, hanno annunciato la gravidanza solo un mese prima della nascita della loro figlia. Poiché la coppia è nota per la privacy, i fan di Grint sono rimasti scioccati e felici ieri di apprendere che l’attore si fosse unito al popolo di Instagram.