Svelata la scena alternativa della morte di Vedova Nera

Dall’uscita di Avengers: Endgame un anno fa, ci sono diverse sequenze nel film che sono rimaste negli occhi dei fan della Marvel, una di queste è la morte di Vedova Nera. La dipartita di Natasha Romanoff, interpretata da Scarlett Johansson, è stata un momento emozionante e importante per il franchise MCU. Non tutti però pensavano che fosse gestita con la stessa cura di Steve Rogers o Tony Stark. Una versione alternativa della morte di Vedova Nera è stata discussa in precedenza dai registi e dalla stessa Johansson, ed ora è possibile anche vederla visto che è stata pubblicata attraverso Twitter. Questa la scena:

Questa versione alternativa è una sequenza d’azione epica che vede Natasha sparare più volte all’esercito prima di sigillare il sacrificio cadendo giù dalla scogliera. Non ci sono dialoghi, la colonna sonora la fa da padrone e la morte di Vedova Nera sembra molto più tragica che eroica. In Avengers: Endgame, una volta che la coppia apprende che uno di loro deve morire per recuperare la Pietra dell’Anima, nasce una specie di disputa tra i due per decidere chi deve sacrificarsi. Lotta vinta dalla Vedova Nera che si sacrifica per salvare il mondo.

Black Widow uscirà il 6 Novembre 2020

Scarlett Johansson aveva già parlato della versione alternativa, ammettendo di essere preoccupata che “l’esercito di creature di tipo Dissennatore” sulla scena potesse traumatizzare i bambini. Alla fine gli autori hanno optato per la scena che tutti conosciamo. Scarlett Johansson tornerà al suo ruolo Marvel in Black Widow, un prequel che darà il via alla Fase Quattro dell’MCU il 6 novembre 2020. Il film, diretto da Cate Shortland vedrà il ritorno di Scarlett Johansson nella serie, accompagnata da Florence Pugh, David Harbour e Rachel Weisz. Protagonista assoluta l’agente dello S.H.I.E.L.D. Natash Romanoff che dovrà fare i conti con il proprio passato. La colonna sonora del film è stata composta da Alexandre Desplat.