Lo show più visto del 2020? The Office

La scelta di alcuni servizi di streaming per acquistare i diritti esclusivi delle vecchie sitcom si è rivelata spesso vincente. Esempio lampante è quello di The Office, ora presente sul neonato servizio streaming di NBC, Peacock. La serie, che ha trasmesso il suo finale quasi otto anni fa, è stato il titolo più visto su qualsiasi servizio di streaming per tutto il 2020. Nielsen ha pubblicato i suoi numeri per i migliori programmi TV e film sui servizi di streaming dell’anno scorso e The Office ha stracciato la concorrenza. Nel corso del 2020, 57,13 miliardi di minuti di The Office sono stati guardati dagli utenti Netflix negli Stati Uniti. Con questi numeri The Office si è affermato come lo show più visto nel 2020.

Al secondo posto Grey’s Anatomy

La seconda serie in classifica è stata Grey’s Anatomy, con 39,41 miliardi di minuti guardati, quasi 20 miliardi in meno di The Office. I programmi originali che sono stati rilasciati sugli streamer l’anno scorso non sono stati in grado di avvicinarsi ai numeri che The Office, nonostante avessero il vantaggio di essere nuovi di zecca. Lo spettacolo originale più visto su qualsiasi servizio di streaming è stato Ozark, con poco più di 30 miliardi di minuti trasmessi in streaming in tutto il paese.

Di seguito, puoi dare un’occhiata ai 10 migliori originali in streaming di Nielsen nel 2020, seguiti dai 10 migliori spettacoli acquisiti. Serie originale: Ozark (Netflix) – 30,46 miliardi (minuti). Lucifer (Netflix) – 18,95 miliardi. The Crown (Netflix) – 16,28 miliardi. Tiger King (Netflix) – 15,61 miliardi. The Mandalorian (Disney +) – 14,52 miliardi. The Umbrella Academy (Netflix) – 13,47 miliardi. Great British Baking Show (Netflix) – 13,28 miliardi. Boss Baby: Back in Business (Netflix) – 12,63 miliardi. Longmire (Netflix) – 11,38 miliardi

You (Netflix) – 10,97 miliardi.

Serie acquisite: The Office (Netflix) – 57.13 miliardi. Grey’s Anatomy (Netflix) – 39.41 miliardi. Criminal Minds (Netflix) – 35.41 miliardi. NCIS (Netflix) – 28.13 miliardi. Schitt’s Creek (Netflix) – 23.79 miliardi. Supernatural (Netflix) – 20.34 miliardi. Shameless (Netflix) – 18.22 miliardi. New Girl (Netflix) – 14.55 miliardi. The Blacklist (Netflix) – 14.48 miliardi. The Vampire Diaries (Netflix) – 14.09 miliardi.