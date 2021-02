Zack Snyder’s Justice League, ecco i dettagli della distribuzione in Italia

La leggendaria Snyder Cut, nota ufficialmente come Zack Snyder’s Justice League, arriverà nel mese di marzo su HBO Max. Tuttavia in Italia questo servizio non è ancora disponibile, per cui i fan italiani del progetto erano in attesa di novità riguardo alla distribuzione nel nostro Paese. Ed ecco che pochi minuti fa è arrivato l’annuncio ufficiale con la conferma di una pubblicazione in digitale della cosiddetta Snyder Cut anche in Italia, in contemporanea con gli Stati Uniti.

Snyder Cut, il film arriva in Italia il 18 marzo in digitale

L’appuntamento da segnarsi sul calendario è per il 18 marzo. Sarà quella la data in cui i fan, che siano tricolore e d’oltreoceano, potranno finalmente scoprire questa tanto discussa versione di Justice League, basata sulla visione originale del regista Zack Snyder.

Inizialmente infatti il film, in cui i principali eroi DC Comics si riuniscono, era stato affidato a questo autore, che già si era occupato di altri progetti dello stesso universo cinematografico. Una tragedia familiare lo ha però portato ad allontanarsi dalla regia dell’opera. Per sostituirlo intervenne Joss Whedon che però, a giudicare dai confronti con il prodotto finale e i primi trailer, ha rimaneggiato molto l’opera. Negli anni è quindi nato un movimento per riportare alla luce la versione originale di Justice League, così come la voleva Zack Snyder. Lo scorso anno, a sorpresa, è arrivata la conferma della release, ormai vicinissima.

Il 18 marzo quindi, anche in Italia sarà possibile vedere la mitica Snyder Cut. La distribuzione seguirà la strada del digitale, già battuta da Warner Bros. per la recente release di Wonder Woman 1984. Sarà possibile acquistare quindi Zack Snyder’s Justice League sulle piattaforme Amazon Prime Video, Rakuten TV, Youtube, TIMVISION, Chili, Apple Tv, PlayStation Store, Google Play e Microsoft Film & TV. Inoltre dal 1 aprile si potrà noleggiare su Sky Primafila e Infinity.

Cosa ne pensate? Siete contenti di questo annuncio?