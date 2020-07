Lo spin-off di Game of Thrones inizia a cercare i suoi Targaryen

House of the Dragon uscirà nel 2022. La storia è ambientata circa 300 anni prima degli eventi narrati nello show

La serie televisiva di successo di HBO Game of Thrones si è conclusa dopo otto stagioni, ma il pubblico sarà in grado di rivisitare Westeros nello spinoff House of the Dragon. Questo sposta l’attenzione dagli Stark ai Targaryen, ma a 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones. Nuove voci sul casting arrivano intanto dal sito web NSFW Recapped. Secondo il portale l’attrice di Rhaenyra Targaryen deve essere rappresentata da un personaggio tipico degli anni’20. Mentre per Alicent Hightower, l’attrice deve essere leggermente più vecchia.

Rhaenyra e Alicent sono citate spesso nei romanzi di George R.R. Martin

Sia Rhaenyra che Alicent sono citati più volte nella serie di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin. Rhaenyra fu descritta da suo zio, Daemon Targaryen, come la più bella dei Sette Regni quando era giovane. Nella serie principale di romanzi, si dice che sia nota per aver tentato di usurpare il Trono di ferro da suo fratello, Aegon II, nella guerra nota come Danza dei draghi. La regina Alicent Hightower è la matrigna di Rhaenyra e la seconda moglie del re Viserys I. Nei romanzi, ha un ruolo vitale nella Danza dei draghi, formando una sorta di aspra rivalità tra sé e la figliastra.

House of the Dragon uscirà nel 2022. Lo ha confermato ad inizio anno la stessa HBO nel corso del panel organizzato per la Television Critics Association: “Stanno iniziando a scriverlo ora”. A firmare “House of Dragon” saranno George R.R. Martin e Ryan Condal e la storia, ambientata circa 300 anni prima degli eventi narrati nelle otto stagioni di “Game of Thrones”, racconterà l’ascesa della casata dei Targaryen, ovvero i ricchi antenati di Daenerys. Ryan Condal si occuperà della sceneggiatura della serie mentre Miguel Sapochnik parteciperà ala regia dopo aver realizzato alcune delle più riuscite battaglie viste in Game of Thrones.