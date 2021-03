Le Superchicche: svelato il cast della serie live-action

Le Superchicche sono cresciute e meritano una serie TV live-action: CW ha annunciato il cast dello show. Chloe Bennet interpreta Lolly, Dove Cameron è la nuova Dolly e Yana Perrault è Molly. Non c’è ancora una data di uscita ma le riprese della serie TV dovrebbero iniziare a breve.

Le Superchicche in live-action: il cast della serie

Bennet ha lavora in Agents of SHIELD, quindi conosce il mondo dei supereroi piuttosto bene. Anche Cameron era nello show Marvel, sebbene sia nota anche per lo show Descendants su Disney Channel. Perrault ha invece un passato soprattutto nel mondo dei musical: ha lavora nel cast dell’opera di Alanis Morissette Jagged Little Pill e avrebbe dovuto raggiungere il cast di Hamilton, prima che Broadway chiudesse i battenti per la pandemia.

La notizia arriva da Variety (link in calce all’articolo) ma CW non ha tardato nel confermare il casting della serie che adatta il popolare cartone animato creato da Craig McCracken per Cartoon Network. Ma la storia delle nuove Superchicche sembra allontanarsi molto dalle battute e dai colori della serie originale.

Stando a quando riporta Variety, lo show è ambientato diversi anni dopo la serie animata originale. Il trio di supereroine ora ha superato la trentina e realizza di aver perso tutta la propria preziosa infanzia a combattere i super-criminali.

Il trio è cresciuto. Ed è cambiato

Lolly ora ha appeso al muro diverse lauree e dottorati ma è diventata ansiosa e non riesce a superare il trauma di una vita da supereroina. Dolly ha ancora quella vena brillante che aveva da bambina e vuole spingere le altre Superchicche ha ricatturare la magia di allora. Molly invece ha messo da parte la ribellione infantile e ha passato la vita cercando di restare nell’anonimato.

Oltre al cast originale, sappiamo che l’episodio pilota dello show è stato scritto da Heather Regnier e Diablo Cody, autore della sceneggiatura da Oscar Juno. Greg Berlanti sarà invece produttore esecutivo.

Non abbiamo ancora una data per l'uscita, sebbene sembra che le riprese inizieranno non appena possibile. Vi teniamo aggiornati: solo un mese fa abbiamo annunciato l'arrivo della serie e oggi c'è già il cast, sembra che CW si stia muovendo velocemente.