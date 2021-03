Dal 10 marzo, per quattro settimane, in uscita con Topolino l’esclusivo playset del Deposito

Dal 10 marzo in uscita con Topolino, per quattro settimane, l’esclusivo playset del Deposito di Zio Paperone. Inoltre l’esclusiva storia Zio Paperone, Battista e i segreti del Deposito.

Insieme a Topolino il Deposito di Zio Paperone

Da mercoledì 10 marzo potremo fare tuffo nella vasca di monete più famosa al mondo grazie a Topolino e ai periodici Disney. A partire dal numero 3407 di Topolino, per 4 settimane, ci saranno i pezzi per costruire il Deposito di Zio Paperone. L’esclusivo gadget da collezione completo di un meccanismo di apertura a ventaglio comprende inoltre i complementi d’arredo, le statuette dello Zione, dei Bassotti e di Battista, e la limousine, allegati rispettivamente a Zio Paperone n. 33 e Paperino n. 490. Ci sarà poi la storia divisa in tre episodi Zio Paperone, Battista e i segreti del Deposito, scritta da Alessandro Sisti. Il racconto porterà i lettori a conoscere davvero a fondo le stanze dell’edificio più famoso e impenetrabile di Paperopoli, grazie a Battista, custode e fedele maggiordomo di Paperone.

“Dopo quasi un anno di studio e preparazione alleghiamo a Topolino la nuova versione del Deposito di Zio Paperone” ha commentato Alex Bertani, Direttore di Topolino “una ricostruzione con caratteristiche mai viste prima e una ricchezza di dettagli da fare impressione. Il Deposito sarà nel contempo un giocattolo con cui i più piccoli potranno divertirsi, completamente accessibile in tutte le sue stanze e con i 3D dei personaggi, ma anche un rigoroso e minuzioso modellino da esposizione!” Al Deposito è dedicata la cover di Topolino 3407 a cui si affiancano due variant cover. La prima, con protagonista Zio Paperone, con aletta apribile in PVC e brillanti effetti metallici sarà disponibile solo su Panini.it. La seconda, pensata per celebrare i 25 anni di PK, sarà caratterizzata da elementi fluo e dall’effetto lucido/opaco. Al suo interno inoltre troveremo una storia inedita, PK: Una Leggendaria Notte Qualunque, di Alessandro Sisti e Lorenzo Pastrovicchio.

Il volume da collezione

Infine Panini Comics presenta il volume da collezione Il Deposito di Zio Paperone. Il tomo raccoglie le più belle storie a fumetti in cui il Deposito diventa il vero protagonista. Al suo interno si trovano le più curiose e sconosciute forme in cui il Deposito è stato rappresentato, dalla versione roulotte a quella sotterranea. In apertura, un saggio a cura di Giacomo Delbene e Mila Nikolić, che racconta l’evoluzione del disegno e dell’architettura della casa-cassaforte nel corso degli anni. Il Deposito di Zio Paperone sarà disponibile in libreria, fumetteria e su Panini.it a partire da giovedì 18 marzo.