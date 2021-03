Durante il teaser dedicato ai nuovi contenuti di FX Networks sono state mostrate le prime immagini di Y: The Last Man.

Durante il teaser dedicato ai nuovi contenuti, FX Networks ha rilasciato le prime immagini, ora online, della nuova serie tv Y: The Last Man. Lo show è basato sull’omonima serie a fumetti nata nel 2002 e conclusa nel 2007 della DC Comics. È stata scritta da Brian K. Vaughan e disegnata quasi interamente dalla co-creatrice Pia Guerra. FX Networks e Hulu si sono occupate della produzione del telefilm che vede lo stesso Vaughan nel team della produzione esecutiva. Y: The Last Man racconta la storia di Yorick, l’ultimo uomo rimasto sulla Terra, sopravvissuto ad un’epidemia che ha sterminato tutta la popolazione maschile.

Personaggi

Yorick Brown (Ben Schnetzer), un giovane uomo che usa l’umorismo per deviare dai suoi problemi, potrebbe essere l’ unico uomo sopravvissuto ad una peste mondiale che ha sterminato l’intera popolazione maschile.

(Ben Schnetzer), un giovane uomo che usa l’umorismo per deviare dai suoi problemi, potrebbe essere l’ che ha sterminato l’intera popolazione maschile. Sam Jordan (Elliot Fletcher) è il migliore amico di Yorick. Cresciuto in povertà con i genitori assenti, è intelligente, ironico e divertente, con un grande cuore ma a volte autodistruttivo.

(Elliot Fletcher) è Cresciuto in povertà con i genitori assenti, è intelligente, ironico e divertente, con un grande cuore ma a volte autodistruttivo. Hero Brown (Olivia Thirlby), sorella di Yorick , è un paramedico . È dura e sicura di sé ma un profondo trauma emotivo spesso la porta spesso ad oltrepassare la linea e mischiare il lavoro con le sue vicende personali.

(Olivia Thirlby), , è un . È dura e sicura di sé ma un spesso la porta spesso ad oltrepassare la linea e mischiare il lavoro con le sue vicende personali. Jennifer Brown (Diane Lane), è una senatrice che si è fatta un nome negli ambienti politici ed è la madre di Yorick e Hero Brown.

(Diane Lane), è una che si è fatta un nome negli ambienti politici ed è la Kimberly Cunningham (Amber Tamblyn) è la figlia del Presidente degli Stati Uniti , addestrata per una carriera nella politica e per sostenere i valori conservatori di suo padre.

(Amber Tamblyn) è la , addestrata per una carriera nella politica e per sostenere i valori conservatori di suo padre. Nora Brady (Marin Ireland) è l’ assistente senior del Presidente e suo braccio destro.

(Marin Ireland) è l’ e suo braccio destro. Agente 355 (Ashley Romans) è un agente dei Servizi Segreti che svolge i compiti in modo ineccepibile, anche nelle circostanze più inaspettate.

(Ashley Romans) è un che svolge i compiti in modo ineccepibile, anche nelle circostanze più inaspettate. Beth Deville (Juliana Canfield) è un produttrice di coltelli di Brooklyn. Cresciuta in una fattoria si è poi trasferita a New York. Tra lei e Yorick c’è un innegabile feeling.

(Juliana Canfield) è un produttrice di coltelli di Brooklyn. Cresciuta in una fattoria si è poi trasferita a New York. Dr. Allison Mann (Diana Bang) è un’esperta genetista. Cerca di scoprire la causa della peste e perché Yorick sia sopravvissuto.

Le immagini sono state pubblicate in anteprima da Bleeding Cool. Per ora Y: The Last Man non ha ancora una data di uscita ufficiale.