I Superman e Batman classici dei film tornano nei fumetti...

Superman del ’78 e Batman dell’89 sono i due film classici per gli amanti dei supereroi, e stanno per tornare in due serie a fumetti digitali. DC Comics a luglio 2021 vuole rilanciare gli universi cinematografici creati da Richard Donner e Tim Burton. Rob Venditti scrive Superman ’78 con disegni di Wilfredo Torres, mentre Batman ’89 ha la penna si Sam Hamm e la matita di Joe Quinones.

I Batman e Superman classici dei film tornano a fumetti

L’idea dietro questa nuova serie di fumetti è semplice: riprendere il filo narrativo lasciato sospeso da quei classici del cinema. Quindi in Batman ’89 vediamo il Cavaliere Oscuro portato sul grande schermo da Michael Keaton in quella Gotham gotica, con quel “realismo esagerato” che ha reso il film di Burton un capolavoro senza tempo. La storia riprende dopo il primo film, con l’arrivo di Catwoman e Robin immaginati di nuovo. Harvey Dent/Due Facce è il cattivo di turno, cinematografico come pochi.

L’Uomo d’Acciaio interpretato da Christopher Reeve torna a volare in Superman ’78. Metropolis è affascinata dal nuovo eroe, Lois Lane ancora non sa che sotto al mantello c’è il suo collega Clark Kent. In questo fumetto DC vuole tornare a far vivere la sorpresa del primo film sui supereroi a conquistare la scena mondiale. Una specie di reboot del Superman cinematografico, che dopo più di 40 anni rimane ancora uno dei migliori film dei supereroi mai girati.

Fumetto digitale in arrivo quest’estate

Il 27 luglio 2021 debuttano entrambe le serie con sei capitoli digitali ciascuno, cui fanno seguito un capitolo ogni settimana successiva. Negli Stati Uniti arriva anche un’edizione stampata in sei fumetti ciascuno, due numeri per volume in arrivo ad agosto. A ottobre arriva la collezione con copertina rigida. Non sappiamo quando queste storie possano arrivare tradotte in Italia.

Novità sulle due serie a fumetti Superman ’78 e Batman ’89 arrivano nei prossimi mesi sul sito DC Comics. Noi vi teniamo informati, anche perché non vediamo l’ora di leggere di questi supereroi classici tornati alla ribalta. È un vero peccato che non si siano mai incontrati sul grande schermo, soprattutto perché quando l’hanno fatto in Batman v Superman hanno lasciato molti fan perplessi. Sebbene Zack Snyder abbia difeso la famosa scena del film.