The Matrix 4, Priyanka Chopra sta per aggiungersi al cast?

Secondo alcune indiscrezioni, Priyanka Chopra sarebbe in trattative per entrare a far parte del cast di The Matrix 4. Stando a quanto riporta Variety, il cast continua dunque ad allargarsi. D’altronde le riprese per Matrix 4 sono ormai all’orizzonte. Nel cast, ad oggi, sono presenti Keanu Reeves, Carrie-Ann Moss e Jada Pinkett Smith. I tre dovrebbero riprendere i ruoli di Neo, Trinity e Niobe. Sono previsti anche nuovi protagonisti come Neil Patrick Harris, Jessica Henick, Eréndira Ibarra, Max Riemelt, Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff e Toby Onwumere.

Priyanka Chopra, quale ruolo avrà in The Matrix 4?

Il ruolo che dovrebbe ricoprire Priyanka Chopra in The Matrix 4 è al momento ignoto. Attrice e cantante indiana, oltre ad essere la protagonista della serie TV Quantico, Chopra ha vinto Miss Mondo 2000 e cinque Filmfare Awards, nell’arco della sua carriera.

Le riprese di The Matrix 4 dovrebbero prendere il via i primi mesi dell’anno, mentre l’uscita nelle sale cinematografiche mondiali è prevista per maggio 2021. Ricordiamo che Matrix (The Matrix) è un film di fantascienza del 1999 scritto e diretto dai fratelli Andy e Larry Wachowski. Il film, che ha vinto numerosi premi, tra cui 4 Oscar, ha avuto un forte impatto culturale e vi sono state numerose opere che vi fanno riferimento. Nel 2012 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

Il titolo Matrix deriva dal termine latino matrix (generatrice/matrice), che a sua volta ha dato origine al vocabolo inglese matrix, ovvero “matrice di numeri”, un elemento di tipo tabellare derivante da strutture matematiche, molto utilizzato in informatica per associare dati, o sistemi di dati, tra loro. In questo caso, la matrice rappresenta una sorta di cyberspazio o realtà simulata creata dalle macchine. I fratelli Wachowski per la storia hanno tratto ispirazione da un gran numero di opere, tra cui romanzi, fumetti e videogiochi, ma soprattutto da Ghost in the Shell e dal “mito della caverna” di Platone.