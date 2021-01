The Sandman: Gwendoline Christie nel cast della serie Netflix

Il tanto atteso adattamento Netflix di The Sandman di Neil Gaiman è stato avvolto nel mistero per la maggior parte del tempo. Oggi arrivano però novità importanti sul cast che si allarga con l’arrivo di Gwendoline Christie. L’identità del personaggio di Gwendoline Christie in The Sandman non è stata ancora rivelata. L’attrice si unisce a Tom Sturridge che interpreterà il ruolo principale di Dream (Morpheus). Christie conosce bene il lavoro di Gaiman, poiché ha lavorato con lui in un adattamento radiofonico di The Sleeper and the Spindle. Christie ha recitato in Star Wars (Captain Phasma), Game of Thrones (Brienne of Tarth) e Hunger Games, dove ha interpretato il comandante Lyme.

Neil Gaiman parla dell’audiolibro

The Sandman è prodotto da Gaiman e David Goyer, Allan Heinberg invece scriverà la serie e servirà come showrunner. The Sandman è stato anche adattato in forma di audiolibro in una nuova serie di Audible, e Gaiman ha recentemente confrontato i due progetti e come differiscono nella visione. “Una delle cose che continuo a battere sul mio piccolo tamburo è cercare di spiegare a tutti che questo è un adattamento dei primi tre romanzi grafici”, ha detto Gaiman del progetto Audible. “Il prossimo capitolo sarà Season of Mists, e continueremo con The Kindly Ones, e si spera di continuare fino a Sandman Overture. E quando avremo finito, saranno 100 o 120 ore di fiction audio”. “Ma l’idea è quella di raccontare tutto”, ha continuato Gaiman. La serie The Sandman di Netflix non ha una data di uscita attuale, ma l’audiolibro arriverà su Audible il 15 luglio.

Ricordiamo che Sandman è tornato in libreria e fumetteria a quasi trent’anni dall’uscita del primo numero, con un cofanetto davvero speciale: Sandman Library. La nuova edizione dell’amatissima graphic novel pubblicata da Panini Comics torna in versione deluxe. Precisamente con 14 volumi brossurati che celebrano e fanno riscoprire questo capolavoro assoluto del fumetto moderno.