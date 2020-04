Top 5: migliori giochi da 1 giocatore

Giochi da 1 giocatore per serate in cui si è senza gli abituali compagni

Avete una gran voglia di aprire un gioco da tavolo per una partita, ma siete a casa da soli o i vostri soliti compagni di gioco impegnati? Una ipotetica pandemia vi costringe a casa da soli, senza alcun possibile partner per giocare? Brutte situazioni! Che fare quindi? La soluzione ve la diamo noi: giochi da 1 giocatore, o giochi con la modalità “in solitario”. Giochi studiati per mettere un giocatore contro un sistema autonomo, oppure giochi dove sebbene sia prevista una presenza di più giocatori, anche il modo di giocare in solitaria saprà essere appassionante e impegnativo per tutti. Ve ne proponiamo alcuni, che vi soddisferanno anche senza la compagnia di solito richiesta da un comune gioco da tavolo.

Spirit Island

Siete in un mondo in cui la magia esiste ancora, sotto forma di spiriti della terra, del cielo e di ogni cosa naturale. Ma le potenze dell’Europa stanno colonizzando tutto e sono ormai giunte alla vostra isola.

Voi sarete spiriti della terra con poteri unici rappresentati da carte che, nella partita a più giocatori, dovrete scegliere e giocare in contemporanea. Alcuni poteri sono più veloci ed avranno effetto immediatamente, prima che gli invasori si diffondano sull’isola. Altre magie sono più lente, richiedono pianificazione per un uso efficace.

Gli invasori intanto si espandono. Ogni turno esplorano pezzi di isola, poi costruiscono insediamenti e città. Il turno dopo portano la rovina sulla terra e attaccando tutti gli isolani presenti. Gli isolani reagiscono quando vengono attaccati e danno agli spiriti altri aiuti.

Il gioco aumenta d’intensità man mano che avanza: gli spiriti si spostano in nuove parti dell’isola e cercano nuovi poteri, mentre gli Invasori avanzano.

Per vincere si deve distruggere l’ultimo insediamento sul tabellone. La sconfitta arriva se uno spirito viene distrutto, se l’isola viene invasa o se il mazzo Invasore si esaurisce prima di ottenere la vittoria.

Il gioco include diversi avversari contro cui combattere.