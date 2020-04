Pirati dei Caraibi 6? Disney ne sta parlando

La Disney sta “sicuramente pensando” ad un sesto capitolo de Pirati dei Caraibi, secondo l’attore Lee Arenberg. Quest’ultimo ha interpretato il pirata Pintel al fianco del Capitano Jack Sparrow di Johnny Depp nei primi tre film della serie. L’attore ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kendall Talks TV: “Stanno certamente parlando del progetto, per quanto ne so”, ha ammesso. Sul riprendere il suo ruolo nel film ha poi aggiunto: “Voglio dire, è ovvio. Ne hanno già fatti due senza di noi. Li adoro però, mi piace molto quella parte”. Il progetto è attualmente fermo con la Disney che ha inizialmente affidato il compito di scrivere la sceneggiatura del reboot alla coppia di sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick, i quali però hanno poco dopo abbandonato l’impresa.

Il quinto e, attualmente, ultimo film della serie è uscito a maggio 2017. Ha guadagnato quasi 800 milioni di dollari in tutto il mondo. Ricordiamo che Pirati dei Caraibi è un media franchise della Disney, incentrato su una serie cinematografica prodotta da Jerry Bruckheimer e basata sull’attrazione Pirates of the Caribbean dei parchi Walt Disney. La saga è composta da cinque film e si è espansa in fumetti, romanzi e altri media. La saga ha come protagonista il pirata Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp, e ha incassato complessivamente quattro miliardi e mezzo di dollari al botteghino.

I primi capitoli hanno visto alla regia Gore Verbinski

La regia dei primi tre capitoli è stata affidata a Gore Verbinski, che ha ceduto il timone a Rob Marshall per Oltre i confini del mare, sostituito per il quinto capitolo da Joachim Rønning & Espen Sandberg. Ted Elliott e Terry Rossio si sono occupati delle sceneggiature dei primi 4 film. Tutti i film della serie hanno riscosso un notevole successo al botteghino, portando nelle casse della Walt Disney un profitto lordo di più di 600 milioni di dollari.