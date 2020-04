Trolls World Tour ti trasforma in un musicista

Una nuova iniziativa per gli amanti del film in collaborazione con Yamaha Music Italia

In questi giorni ha fatto il proprio debutto sulle piattaforme di streaming on demand Trolls World Tour. Questo sequel del film del 2016, è infatti ora disponibile direttamente sulle piattaforme digitali, da Rakuten TV a Tim Vision, passando per Chili, Apple TV, Google Play e così via (qui l’elenco completo). E per promuovere il lancio della nuova avventura, arriva uno speciale concorso in collaborazione con Yamaha Music Italia.

Trolls World Tour, un concorso speciale per gli amanti della musica

Nell’ultimo lavoro di DreamWorks Animation, la musica è un fattore importante. A riprova di ciò, alcune delle voci più amate del panorama attuale italiano, da Francesca Michielin a Stash, passando per Sergio Sylvestre ed Elodie, hanno preso parte al doppiaggio della nuova avventura dei Trolls. E ora, insieme a un partner d’eccezione come Yamaha Music Europe – Italia arriva un nuovo progetto dedicato alle sette note.

Si tratta di una collaborazione tra Universal Pictures e la divisione didattica dell’azienda musicale, la Yamaha Music School. Grazie a questa partnership parte un’iniziativa legata alla positività, all’importanza della creatività e ovviamente l’amore per la musica.

Come funziona? Basta andare sul sito ufficiale dell’evento e prendere parte al concorso, che si sviluppa in tre livelli di accesso. Il primo passo è scaricare gratuitamente e senza registrazione alcune activity legate al film che possono offrire possibilità di intrattenimento in queste giornate. Dopodiché iscrivendosi e lasciando i propri dati si potrà partecipare all’estrazione di gadget e DVD del precedente Trolls. Infine, sarà possibile caricare un proprio contenuto musicale, per avere la possibilità di vincere uno dei 6 strumenti musicali Yamaha in palio.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, vi rimandiamo al sito ufficiale del concorso. Mettete a frutto la vostra creatività e buona fortuna!