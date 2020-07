Prima di Jude Law era Will Smith il nuovo Capitan Uncino?

Prima che Jude Law entrasse in trattative per il ruolo di Capitan Uncino nel prossimo live-action Disney dedicato a Peter Pan, pare ci fossero diversi altri nomi in lizza. Fra questi, a quanto pare, ci sarebbe stato anche Will Smith, ma il progetto non è andato in porto. Non si trattava solamente di un’alternativa precedente, ma stando alle informazioni trapelate, sarebbe stato proprio la prima scelta da parte di Disney per la parte.

Will Smith ha ceduto il passo a Jude Law per Capitan Uncino

A riportarlo è Justin Kroll, giornalista di Variety, sul proprio profilo Twitter. Di seguito trovate il suo post:

Since there is talk of the people that passed on this role before Law took it, the first person who Disney considered for the role of HOOK coincidentally also had another live-action Disney franchise under his belt before ultimately passing pic.twitter.com/zP3nY1vxJS — Justin Kroll (@krolljvar) July 8, 2020

“Dato che si parla delle persone che hanno rinunciato a questo ruolo prima che Law lo prendesse, la prima persona che Disney ha considerato per il ruolo di Uncino casualmente aveva già un altro live-action Disney nel proprio curriculum, prima di passare“.

Per chi non ricordasse infatti, Will Smith ha già avuto una parte rilevante in un recente adattamento in live-action Disney. Stiamo parlando di Aladdin, uscito lo scorso anno e diretto da Guy Ritchie. In questa pellicola Smith interpretava il ruolo del Genio, in una versione leggermente modificata nella storia oltre che nell’aspetto fisico rispetto al classico animato.

Non è chiaro dal tweet se a rinunciare a questa possibilità sia stato l’attore stesso o lo studio. È facile pensare comunque che proprio la partecipazione di Will Smith ad Aladdin abbia avuto un ruolo nella scelta iniziale. Il film è infatti stato un grande successo al box office, con oltre 350 milioni di dollari incassati negli Stati Uniti e più di un miliardo in tutto il mondo.

Voi cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere Will Smith alle prese con il ruolo di Capitan Uncino dopo avere incarnato il Genio della Lampada? Oppure preferite la scelta (apparentemente) finale di Jude Law?