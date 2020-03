Il wrestling inglese ironizza sugli assalti alla carta igienica

Ci sono tanti modi di venire a patti con la situazione attuale. È difficile abituarsi alla quarantena improvvisa a cui siamo sottoposti (piano piano in tutto il mondo). In molti hanno scelto di farlo tramite l’ironia e spesso emergono idee molto divertenti da questo punto di vista. Un esempio è il caso della federazione di wrestling inglese che farà scontrare i propri lottatori per dei rotoli di carta igienica. Sì, avete letto bene.

La carta igienica al centro di un match nel wrestling inglese

Si tratta di un modo per fare ironia sulle scene bizzarre e terribili che abbiamo visto nei primi giorni di quarantena. Alle prime avvisaglie di limitazioni infatti, moltissimi si sono lanciati ad assaltare i supermercati, nonostante almeno in Italia ci fossero numerose rassicurazioni sul fatto che non avrebbero esaurito la merce. Ebbene tra i beni più bramati dalle folle c’era proprio la carta igienica con casi di scontri verbali e fisici per accaparrarsi l’ultimo rotolo.

E così, per esorcizzare questa brutta abitudine la Britannia Wrestling Promotion ha organizzato il primo toilet paper roll on a pole match della storia. Il 14 marzo gli Scallywags hanno affrontato gli House Draper in questa bizzarra stipulazione. Si tratta di una versione nuova degli incontri on a pole, dove un oggetto viene posto sulla cima di un palo e il primo lottatore a conquistarlo ottiene la vittoria. In questo caso, appunto l’obiettivo era recuperare un rotolo di carta igienica. Se siete curiosi, la sfida si è conclusa con Alpha Kid che si è arrampicato sulle spalle di Joey Marcus, suo compagno di squadra, per conquistare il tanto desiderato premio.

Insomma, il wrestling inglese ha scelto una strada simpatica per sorridere dell’ossessione per la carta igienica di questi giorni, soprattutto nel Regno Unito. Voi cosa ne pensate? Sareste pronti a fare a botte per assicurarvi l’ultimo rotolo? Tranquilli, non sarà necessario.