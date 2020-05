Il trailer per la nuova stagione de Ai confini della realtà

Ai confini della Realtà, terzo reboot dell’omonima serie del 1959, mostra il trailer della seconda stagione. La serie è trasmessa dalla CBS e la premiere è prevista per il 25 giugno 2020. Prodotta da Jordan Peele e Simon Kinberg, la seconda stagione sarà composta da 10 episodi. Ogni puntata della serie sarà a sé, come era per la trasmissione originale: una storia autoconclusiva che farà cambiare le vostre prospettive.

La serie originale è passata alla storia come uno show fantascientifico, anche se i protagonisti non erano alieni o esploratori spaziali, ma persone normali. Gente comune che affrontava l’assurdità dell’ignoto ed eventi fisicamente impossibili. Con sceneggiatori come Richard Matheson e Ray Bradbury, giganti della letteratura di genere, la serie del 1959 è stata una pietra miliare della televisione. Un traguardo difficile da eguagliare.

Ai confini della realtà, il trailer della seconda stagione

C’era una volta una serie di fantascienza che ha saputo conquistare il cuore di milioni di spettatori. Stiamo parlando di Ai confini della realtà, storica serie del 1959 che ha cambiato il mondo degli show televisivi. Gli sceneggiatori presi direttamente dal mondo della letteratura fantascientifica e dell’orrore hanno saputo creare episodi che hanno fatto la storia della televisione. La serie ha già vissuto una seconda incarnazione a metà degli anni ’80. È ora che una nuova generazione metta piede nella Twilight Zone.

Fra gli attori della seconda stagione ci sono Morena Baccarin, Joel McHale e Christopher Meloni, questi ultimi due impegnati a confrontarsi con situazioni che sfidano la logica. Molti altri attori saranno presenti in questa seconda stagione: Kylie Bunbury, Sky Ferreira, Topher Grace, David Krumholtz, Greta Lee, Thomas Lennon, Natalie Martinez, Brandon Jay McLaren, Gretchen Mol, Paula Newsome, Tawny Newsome, Jurnee Smollett, Paul F. Tompkins e Damon Wayans Jr. Abbiamo parlato della prima stagione, andata in onda nel 2019, mostrandovi il trailer in questo articolo.

Cosa ne pensate del trailer della seconda stagione de Ai confini della realtà?