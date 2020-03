Altered Carbon: trailer per la serie animata

Sul servizio di video on demand californiano debutterà Altered Carbon: Resleeved, la serie animata spin-off della serie sci-fi di cui è stato pubblicato un primo trailer. La serie, diretta da Jo Nakajima basandosi su una sceneggiatura scritta da Dai Sato e Tsukasa Kondo, è animata dallo Studio Anima. Il debutto di Altered Carbon: Resleeved su Netflix è in programma per il prossimo 19 marzo. Al momento non si hanno molte indiscrezioni sulla serie, solo una breve sinossi: “È stato ibernato per 250 anni. Ora un detenuto ritorna in vita, con un nuovo corpo e con la possibilità di ottenere la libertà risolvendo un complicato omicidio”.

Di seguito il trailer:

Altered Carbon è basato su Bay City

Basata sul romanzo Bay City (TEA, 2018) dello scrittore inglese contemporaneo Richard K. Morgan, Altered Carbon è una serie televisiva creata da Laeta Kalogridis, sceneggiatrice di Alita – Angelo della battaglia (2019), Shutter Island (2010) e Alexander (2004), e formata al momento da una sola stagione composta da dieci episodi. Netflix ha rinnovato ufficialmente Altered Carbon per una seconda stagione. Altered Carbon è ambientata in un futuro distopico in cui l’identità di ogni persona può essere conservata dopo il decadimento naturale del corpo. Questo viene considerato come mero contenitore della mente. Tramite un processo piuttosto complesso, è infatti possibile fare un backup della propria memoria per poi trasferirla in un nuovo corpo. Ciò, di fatto, rende possibile vivere diverse centinaia di anni.

Questo intervento è molto costoso, di conseguenza soltanto una limitata parte della popolazione può accedervi. Protagonista dello show è Takeshi Kovacs (Joel Kinnaman), ex-combattente riportato in vita a 250 anni dalla propria morte nel corpo del poliziotto Elias Ryker per volere di Laurens Bancroft (James Purefoy), un uomo ricco e facoltoso che vuole fare luce sulla propria morte, di cui non ricorda nulla.