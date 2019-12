Amazon Prime Video gennaio 2020: tutte le novità in arrivo

Come di consueto, Amazon ha pubblicato la liste delle novità di gennaio 2020 che andranno ad aggiungersi al catalogo di Amazon Prime Video. Vediamole insieme.

James May: Our man in…Japan

La serie unscripted in sei episodi Our Man In… Japan con James May (The Grand Tour, Top Gear, James May’s Man Lab, James May’s Car of the People, Toy Stories) sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 3 Gennaio. Si tratta di una nuova serie Prime Original UK ed è diretta dal regista nominato ai BAFTA TV Award, Tom Whitter (James Mays Man Lab, Toy Stories, Apollo 13: The Inside story).

A quindici anni dalla sua prima visita in Giappone da turista confuso, James May si imbarca in un viaggio alla scoperta di questo paese unico, straordinario e complesso. Luogo natio degli haiku e delle forme artistiche classiche nate dai principi di Wabi (estrema bellezza), Sabi (ispirazione naturale) e Yugen (grazia e delicatezza), il Giappone ci ha anche portato Godzilla, Hello Kitty, il Cosplay e alcune delle ossessioni più strane del pianeta. James si avventurerà in un viaggio epico attraverso l’intero Giappone, da nord a sud, per comprendere questo luogo unico e i suoi abitanti, che cosa ci sia alla base della loro cultura e che cosa possiamo imparare dal loro approccio alla vita. Non sa parlare la lingua ed è completamente all’oscuro dell’etichetta giapponese, ma almeno sa che esiste un piccolo albero chiamato banzai.

James May Our Man In Japan sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 3 Gennaio 2020.

Treadstone

La prima stagione dell’atteso action-thriller, Treadstone, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire dal 10 gennaio 2020. La serie esplora la storia dalle origini a oggi della famosa Operazione Treadstone, il celebre programma di missioni segrete sotto copertura della CIA, che utilizza la modifica dei comportamenti per trasformare alcune reclute in assassini quasi sovrumani.

La prima stagione segue le vicende degli agenti dormienti in tutto il mondo che vengono misteriosamente “risvegliati” per adempiere alle loro missioni mortali. All’interno del cast troviamo, tra gli altri, Jeremy Irvine, Tracy Ifeachor, Omar Metwally, Brian J. Smith, Hyo Joo Han, Gabrielle Scharnitzky, Emilia Schüle e Michelle Forbes.

Treadstone sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 10 Gennaio 2020.

Star Trek: Picard

Star Trek: Picard vede Sir Patrick Stewart riprendere il suo iconico ruolo di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in Star Trek: Next Generation. La serie seguirà le vicende dell’iconico personaggio, nel prossimo capitolo della sua vita. All’interno del cast, oltre a Patrick Stewart, troviamoAlison Pill, Michelle Hurd, Evan Evagora, Isa Briones, Santiago CabreraeHarry Treadaway.

Star Trek: Picard sarà disponibile in esclusiva su Prime Video con un episodio a settimana dal 24 Gennaio 2020.

Altri film e serie TV disponibili su Amazon Prime video da Gennaio 2020

Serie TV

The Mentalist – le sette stagioni dall’1 Gennaio

Arrow – la quinta stagione dall’1 Gennaio

South Park – la ventesima stagione dall’1 Gennaio

Pequeñas Coincidencias – la prima stagione dal 15 Gennaio

Film e docu-serie

My Hero Academia The Movie – dal 1 Gennaio

Perfetti Sconosciuti – dall’11 Gennaio

Ted Bundy: Falling for a Killer – la docuserie Amazon Original dal 31 Gennaio