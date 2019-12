E siamo arrivati all’ultima delle nostre speciali classifiche del decennio. Dopo aver affrontato le scoperte scientifiche, i giochi da tavolo, le serie TV, i romanzi e i fumetti, il nostro viaggio negli ultimi dieci anni di cultura popolare si trova faccia a faccia con la settima arte. Quali sono stati i migliori film del decennio? Scopriamolo insieme, ripercorrendo la nostra storia recente, passata attraverso un numero incredibile di grandi titoli.

Come fare una classifica dei migliori film del decennio?

Preparare una Top 10 su qualsiasi argomento raramente è un’impresa facile. Bisogna trovarsi a fare una selezione ardua, proseguendo per eliminazione tra tutte le proposte possibili e trovandosi spesso a dover fare delle esclusioni eccellenti. La complessità cresce in maniera proporzionale (se non addirittura esponenziale) in rapporto all’ampiezza del numero di candidati ai 10 posti a disposizione. Quando si affronta quindi un periodo vasto come un decennio la sfida è davvero impegnativa.

Perché diciamocelo, gli ultimi dieci anni hanno offerto al mondo del cinema davvero tantissimo. Al di là di qualsiasi prospettiva pessimista, che punta il dito contro i tantissimi franchise sempre più ampi, i reboot, i remake, il tentativo di sfruttare la nostalgia del pubblico, ci sono davvero stati moltissimi titoli eccezionali nella storia recente.

Dieci anni meravigliosi

Abbiamo avuto tantissime opere incredibili da parte di autori affermati, da Quentin Tarantino a Martin Scorsese, passando per Spike Lee, Guillermo del Toro, David Fincher i fratelli Coen e molti altri ancora. A fianco a loro sono però emerse tantissime nuove voci, con tanto da dire e da dare. Qualcuno di loro ha debuttato proprio in questo decennio, altri sono arrivati finalmente alla ribalta (o semplicemente sul palcoscenico mondiale) dopo una gavetta più o meno lunga. Qualche nome tra i tantissimi: Denis Villeneuve, James Gunn, Greta Gerwig, Robert Eggers, Taika Waititi, Yorgos Lanthimos, Bong Joon Ho, Jordan Peele, Barry Jenkins… E si potrebbe continuare a lungo.

E questo senza parlare di tutto il cinema più popolare che, con alti e bassi, ha visto un’esplosione di grandi franchise, che sono entrati di prepotenza nella cultura moderna. Tra saghe che sono tornate dopo anni e colossi nati proprio in questi anni, ci sono state tantissimi eventi che hanno attirato il mondo in sala.

E quindi, per tornare alla domanda del sottotitolo, come si fa una classifica dei migliori film del decennio? Semplice, bisogna tagliare e cercare di mediare tra i tanti impulsi che arrivano. La via seguita in questo articolo cerca di unire due approcci, trovando dieci titoli meritevoli di essere in una lista del genere, ma anche di fare un resoconto di tutto ciò che è stato importante per la nostra storia recente. Pronti a questo viaggio? E allora partiamo!