American Horror Story 10: la nuova stagione rimandata al 2021...

FX ha annunciato che American Horror Story 10 è stata ufficialmente rinviata. Il debutto del nuovo lotto di episodi era originariamente programmato in autunno, ma arriverà invece nel 2021 sulla rete via cavo. Sebbene il tema della nuova stagione non sia mai stato confermato ufficialmente, Murphy in precedenza ha confermato che l’idea principale era “dipendente dal clima”, dando credito alle teorie sulla sua impostazione. I fan non rimarranno del tutto senza il franchise, visto che una serie di antologia spin-off intitolata American Horror Stories è stata ordinata da FX. Lo spin-off avrà episodi a cadenza settimanale e dovrebbe vedere nel cast alcuni dei personaggi principali della serie madre. La nuova serie racconterà storie completamente autonome, consentendo ancora di più alle idee del creatore Ryan Murphy di arrivare sullo schermo.

American Horror Story 10 e lo spin-off: le novità

Ryan Murphy ha rivelato per la prima volta di aver lavorato su American Horror Stories quando ha pubblicato una chiamata su Zoom con il cast principale di AHS. La decima stagione di American Horror Story vedrà il ritorno nel franchising di Sarah Paulson ed Evan Peters. Saranno raggiunti nella nuova stagione da altri membri del cast di ritorno Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter. Oltre a Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock. Tra i nuovi arrivati ci sarà anche Macaulay Culkin, che, secondo indiscrezioni, ha un ruolo “folle”.

In una precedente intervista con TheWrap, Murphy aveva rivelato che, se non in questo periodo, le riprese della nuova stagione non avevano motivo di esistere, essendo il misterioso tema dei prossimi episodi legato a un preciso clima. “Gran parte di quello che stavo per girare dipendeva da un momento molto specifico. Era una stagione che dipendeva dal clima, quindi ora non so”, aveva spiegato il regista, sceneggiatore e produttore esecutivo.