Annullata la Gen Con 2020 in nord America

La Gen Con 2020 è stata annullata. Un’altra brutta notizia per tutti noi appassonati di giochi da tavolo. Dopo l’annullamento della fiera di Essen avvenuto pochi giorni fa, anche la più importante fiera del gioco del nord America viene rimandata al prossimo anno.

Gli organizzatori spiegano le motivazioni per le quali sono giunti a questa decisione in un comunicato stampa sul sito ufficiale dell’evento. Non è possibile infatti garantire la sicurezza di “un raduno di migliaia di partecipanti, sapendo che ciò potrebbe minacciare la salute di tanti”. Il virus diffuso in tutto il mondo causa quindi un’altro illustre annullamento nel nondo delle fiere dedicate ai giochi da tavolo.

Pur essendo la più longeva fiera di giochi da tavolo in nord America, nata nel lontano 1968, una piccola impresa organizza la Gen Con, che coinvolge meno di una ventina di lavoratori. Ll fatto che sia stata annullata la Gen Com 2020 sarà sicuramente un duro colpo per loro. Nel comunicato infatti si chiede a chi ha già acquistato il biglietto di non chiedere il rimborso, ma di usarlo per la Gen Con 2021. L’evento del prossimo anno resta confermato, dal 5 all’8 agosto 2021. Questo permetterà allo staff di essere impiegato anche in questi mesi, per tornare l’anno prossimo.

Gen Con Online al posto della Gen Con 2020

Per permettere comunque a chi volesse giocare, pur stando a casa, l’organizzazione ha deciso di creare un evento online. Si chiamerà Gen Con Online e si svolgerà nelle stesse date della Gen Con annullata, dal 30 luglio al 3 agosto prossimi. L’organizzazione renderà noti maggiori dettagli su come partecipare nei prossimi giorni. Non tutto è perduto insomma, anche se sarà comunque diverso rispetto all’essere immersi nella folla che di solito troviamo in questi eventi. In particolare, la Gen Con ha visto lo scorso anno un record di iscrizioni, con più di 70.000 partecipanti unici, confermandosi una delle realtà più grandi dell’ambiente.