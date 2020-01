Annunciato il cast della serie Marvel su MODOK

La piattaforma streaming Hulu ha in programma alcune produzioni animate e una di queste è sicuramente MODOK. Sulla serie dedicata al personaggio dei fumetti Marvel non si conosceva molto. Situazione relativa in particolare al cast vocale. Certa era infatti soltanto la partecipazione di Patton Oswalt. Marvel ha ora annunciato l’intero cast che parteciperà alla serie. Questi i protagonisti: Aimee Garcia (Lucifer), Ben Schwartz (Parks and Recreation), Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine). Oltre a Wendi McLendon-Covey (The Goldbergs), Beck Bennet (Saturday Night Live), Jon Daly (Kroll Show) e Sam Richardson (Veep) a prestare le voci ai personaggi dello show. Gli episodi di MODOK sono terminati soltanto pochi giorni fa.

Modok: un personaggio dei fumetti targato Marvel Comics

MODOK (anche scritto M.O.D.O.K.) è un personaggio dei fumetti pubblicati dalla Marvel Comics. Il suo nome è l’acronimo di Mental (o Mobile o Mechanized) Organism Designed Only for Killing. Si è classificato al 100º posto nella classifica dell’IGN dei più grandi cattivi nella storia dei fumetti. Nella serie vedremo il super cattivo impegnato a continuare a portare avanti il suo piano di conquista del Mondo. Dopo vari fallimenti MODOK ha fondato un’organizzazione, chiamata A.I.M. per raggiungere questo obiettivo. Il personaggio dovrà anche fare i conti con la sua vita matrimoniale, e cercare di affrontare la sua più grande sfida: la crisi di mezza età.

Il produttore esecutivo e showrunner di MODOK Jordan Blum ha definito questa serie come “uno strano e meraviglioso pezzo dell’Universo Marvel”. L’uscita della serie è programmata per il 2020. Ricordiamo, infine, che Hulu è un servizio internet di video su richiesta operante nella distribuzione di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento. Ad oggi è accessibile in due soli Paesi: Stati Uniti e Giappone. Dal 2011, Hulu realizza produzioni la cui distribuzione avviene anche in territorio internazionale. Segue un elenco delle produzioni originali pubblicate da Hulu per anno di debutto.