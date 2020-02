Arriva la prima immagine dell’area Frozen nei Parchi Disney

Continua l’espansione dei parchi a tema Disney, che presto potranno ospitare un’area dedicata al mondo di Frozen. La pellicola del 2013 è stato uno dei più grandi successi recenti della Casa di Topolino, con incassi per più di un miliardo di dollari e due Oscar portati a casa. Il suo sequel non ha ottenuto gli stessi premi, ma in compenso ha superato il box office del precedente. E quindi è giunto il momento di portare questo franchise in maniera decisamente più consistente all’interno dei parchi divertimento.

Cosa aspettarsi dall’area di Frozen nei parchi Disney?

Si tratta di un progetto decisamente ambizioso, in linea con lo stile che da sempre l’azienda esibisce in questo settore. I visitatori potranno esplorare una riproduzione del fiordo di Arendelle, che li porterà direttamente all’interno del mondo della pellicola.

Ad impreziosire l’area ci sarà un lago molto ampio, che sarà teatro di esibizioni e giochi d’acqua che promettono di lasciare a bocca aperta gli appassionati Disney. Ci sarà ovviamente un’attrazione dedicata a questo spazio, che porterà i visitatori proprio al centro del Regno. Non mancheranno poi occasioni di incontrare i personaggi della pellicola per fare amicizia con loro e scattare tante foto indimenticabili. Inoltre, si potrà mangiare in un ristorante tematizzato e visitare uno shop che sarà pieno di merchandise esclusivo dedicato al film.

Bisognerà aspettare ancora un po’, prima che sia possibile visitare il Regno di Arendelle però. Attualmente infatti l’apertura di questa nuova sezione è prevista per il 2023. Nel frattempo però potremo scoprire sempre di più su ciò che ci aspetta nelle nostre visite.

E voi cosa ne dite? Siete pronti a viaggiare nel mondo di Frozen in uno dei parchi Disney?