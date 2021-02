Il 13 febbraio 2021, lo scrittore americano Benjamin Alire Sáenz ha annunciato ufficialmente la data di uscita e il titolo del suo nuovo libro. Questo sarà l’attesissimo sequel di Aristotele e Dante scoprono i segreti dell’universo. Si intitolerà Aristotle and Dante Dive into the Waters of the World, cioè Dante e Aristotele si tuffano nelle acque del mondo. Uscirà il 12 ottobre 2021 per la Simon and Schuster.

Cosa sappiamo sul sequel di Aristotele e Dante scoprono i segreti dell’universo?

Benjamin Alire Sáenz ha annunciato la data di uscita tanto attesa in questo tweet.

ARISTOTLE AND DANTE DIVE INTO THE WATERS OF THE WORLD. October 12th from Simon and Schuster. It took me years to write this book. It’s not my book anymore. It’s yours now. Sorry you had to wait so long. You’re beautiful. — Benjamin Alire Sáenz (@BorderPoet) February 13, 2021

“ARISTOTELE E DANTE SI TUFFANO NELLE ACQUE DEL MONDO. 12 ottobre dalla Simon and Schuster. Mi ci sono voluti anni per scrivere questo libro. Non è più il mio libro. È vostro ora. Mi scuso per avervi fatto aspettare così tanto. Siete tutti bellissime persone.”

Il primo libro, Aristotele e Dante scoprono i segreti dell’Universo, narra la storia di Aristotele “Ari” Mendoza e Dante Quintana, due ragazzi di El Paso, nel 1987. Un libro di amicizia e amore, che ha riscosso successo mondiale per la fedeltà e la dolcezza con cui Sáenz tratta temi e personaggi.

Questa è parte della trama che si legge sulla pagina di Goodreads, la più grande piattaforma online di lettori. Sembra che al centro del nuovo libro troveremo ancora i protagonisti del primo, con il punto di vista di Ari. La narrazione ricomincerà da dove abbiamo lasciato i due ragazzi nel primo libro.

Ari ha passato tutto il liceo a nascondere la sua vera identità, restando zitto e invisibile. Lui pensa che il suo ultimo anno sarà uguale. Ma qualcosa in lui è sbocciato quando si è innamorato di Dante, e non può più tornare indietro. Tutto d’un tratto si trova a tendere la mano a nuovi amici, a confrontare bulli di tutti i tipi, e a far sentire la sua voce. E, sempre, c’è Dante, il Dante da sogno, arguto, che riesce a infastidire Ari e allo stesso tempo riempirlo di desiderio.

I ragazzi sono decisi a creare la loro strada in un mondo che non li capisce. Ma quando Ari si trova a dover fronteggiare una grave perdita, sarà costretto a lottare come non mai per creare una vita che sia in tutto e per tutto sua.

Purtroppo non è ancora stato annunciato nulla su una possibile traduzione e pubblicazione italiana. Ci auguriamo comunque che avvenga non troppo tardi rispetto alla pubblicazione di Aristotle and Dante Dive into the Waters of the World.