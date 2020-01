La Città Fortezza: il quarto volume di Animosity

È in arrivo La Città Fortezza, il quarto volume della serie Animosity.

Animosity è la serie AfterShock scritta da Marguerite Bennett, disegnata da Rafael De Latorre e pubblicata in Italia da SaldaPress. Quest’opera ha la prerogativa di mettere noi esseri umani a confronto col nostro lato animale (di conseguenza, con la nostra umanità).

Si, lo sappiamo, sembra un paradosso, ma a pensarci bene, non lo è: la nostra condizione è così lontana da quella delle altre razze che popolano questo pianeta da impedirci di osservare facilmente il nostro lato animale e il rapporto indissolubile che ci lega agli altri essere viventi.

La piccola Jesse, protagonista di Animosity, è alle prese con un mondo in cui, da un giorno all’altro e senza apparente motivo, tutti gli animali hanno iniziato a pensare e a parlare.

La Città Fortezza, siamo veramente la razza più importante?

La Città Fortezza è il quarto volume della serie ed entrerà nel cuore del problema, ponendo una domanda fondamentale: siamo davvero la razza più importante del pianeta? Siamo davvero i padroni del mondo?

Per farlo, Bennett ha impresso una svolta decisa alla storia: dopo la distruzione della Comune dell’oro antico, Jesse e Sandor sono stati separati. Il cane è rimasto con il resto del gruppo, mentre la ragazzina è stata rapita da Kyle, l’uomo che collaborava con gli Animilitari e che ha deciso di andare nell’unico posto dove gli animali non possono entrare: la Città Fortezza; Questa città è un luogo dove le donne sono sempre le benvenute (e da buon mondo distopico, non sempre per le ragioni più giuste) ed è gestito con la forza da una misteriosa direttrice. Jesse dovrà adeguarsi, ma riuscirà a vivere una vita da reclusa? Riuscirà a soffocare l’amore che nutre per gli animali? E, soprattutto, Sandor riuscirà a salvarla.

Marguerite Bennett e Rafael De Latorre ci accompagnano in una nuova avventura, che scende nel cuore del mistero umano.

Le 120 pagine che compongono La Città Fortezza, il quarto volume di Animosity, sono disponibili in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com da giovedì 30 gennaio a 14,90 euro per il volume brossurato e a 19,90 euro per il volume cartonato.