The Boys: Le regole del gioco, il romanzo che rinarra fumetto e serie TV

The Boys: Le regole del gioco è il nuovo romanzo di Dan Wickline, un’opera che rinarra in prosa la serie a fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson. Dopo la serie TV cult in streaming su Amazon Prime Video, ecco una nuova versione della storia sopra le righe rilegge i supereroi in chiave moderna e con il più nero degli umorismi.

The Boys: Le regole del gioco, il romanzo di Dan Wickline

Se avete già letto la serie a fumetti o quella a TV, sapete come inizia questa storia. Hughie Campbell è innamorato ed è la prima volta che si sente così. Ma all’improvviso, la sua amata Robin rimane uccisa. Nessuno omicidio intenzionale o vendetta diabolica: è il danno collaterale di una battaglia tra Super.

Annie January nel frattempo realizza il suo più grande sogno: entra a far parte della squadra di supereroi più potenti della Terra: i Sette. Prende il nome di Startlight, ma dietro il suono nuovo mantello il sogno si trasforma presto in un incubo.

Billy Butcher ha invece perso sua moglie per colpa del più potente dei Super. La CIA gli affida il compito di “vigilare sui vigilanti”, con qualsiasi mezzo: i supereroi sono un pericolo. Butcher recluta Hughie nei Boys, la squadra che combatte i narcisisti che si credono divinità: i Super, che lui odia con tutto se stesso.

Un romanzo per rivivere le origini della storia

Nata nel 2006, questa serie di fumetti ha lo humor più dark che possiate trovare e un livello di violenza verbale e fisica senza precedenti nel mondo supereroistico. Una visione cruda di quello che succederebbe se i Super esistessero nel mondo reale.

Il romanzo di Dan Wickline ripercorre la storia che ha reso celebre il fumetto, tanto da diventare una serie TV di successo mondiale. Un nuovo formato per godersi questa storia, che resta terribilmente originale.

Potete acquistare il romanzo in libreria oppure online sul sito di Panini Comics al prezzo consigliato di 16,90 euro.