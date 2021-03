Josh Holloway insieme a J.J. Abrams per una nuova serie...

L'attore vestirà i panni di un autista impiegato per un’associazione criminale in ascesa

Una reunion di Lost sta prendendo realizzarsi su HBO Max! Josh Holloway sarà il protagonista della prossima serie drammatica dello streamer Duster, del co-creatore di Lost J.J. Abrams. Creato da Abrams e LaToya Morgan, il progetto è ambientato nel sud-ovest degli anni ’70. Josh Holloway vestirà i panni di un autista impiegato per un’associazione criminale in ascesa. Il suo compito è quello di portare verso la fuga i suoi esponenti quando se ne presenta l’occasione.

L’attore è meglio conosciuto per aver interpretato Sawyer

Josh Holloway è meglio conosciuto per aver interpretato Sawyer, sopravvissuto a un incidente aereo nella serie Tv drammatica della ABC, Lost, che si è svolto dal 2004 al 2010. (Abrams è stato produttore esecutivo e co-creatore.) L’attore ha continuato a recitare nel crimine informatico della CBS attraverso il dramma Intelligence, che è durato solo una stagione. Successivamente nel dramma di fantascienza statunitense Colony, che ha concluso una serie di tre stagioni nel 2018. Recentemente, è entrato a far parte del cast del successo della Paramount Network Yellowstone nei panni dell’affascinante Roarke Morris.

Duster è una delle numerose serie che Abrams ha in lavorazione per HBO Max: sta anche producendo un ramo di The Shining intitolato Overlook. Quest’ultimo esplorerà “le storie non raccontate e terrificanti del più famoso hotel infestato della narrativa americana”, oltre a un serie con personaggi dell’Universo Oscuro della Justice League della DC Comics.

Damon Lindelof ha spiegato come è nata l’idea per il finale di Lost lo scorso anno. Il co-creatore della serie ha dichiarato che, sin da subito, concludere lo show con la morte di Jack (Matthew Fox) era opzione molto gradita. Questa la sua analisi: “Sapevamo un sacco di cose all’inizio. Una delle cose che sapevamo da molto tempo era che la serie sarebbe finita con la morte di Jack. Sarebbe stata la fine del suo arco narrativo… la simmetria di iniziare con gli occhi che si aprono e di terminare con gli occhi chiusi ci è sembrata davvero buona”. Quindi: “Ma poi, dato che Lost era uno spettacolo che si dilettava nella narrazione non lineare e ci piaceva saltare nel tempo, abbiamo iniziato a innamorarci molto dell’idea che avremmo potuto raccontare la sua esperienza post-morte all’interno dello spettacolo, e come potevamo nasconderlo?”