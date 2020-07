Damon Lindelof ha spiegato come è nata l’idea per il finale di Lost. Il co-creatore della serie ha dichiarato che, sin da subito, concludere lo show con la morte di Jack (Matthew Fox) era opzione molto gradita. Questa la sua analisi: “Sapevamo un sacco di cose all’inizio. Una delle cose che sapevamo da molto tempo era che la serie sarebbe finita con la morte di Jack. Sarebbe stata la fine del suo arco narrativo… la simmetria di iniziare con gli occhi che si aprono e di terminare con gli occhi chiusi ci è sembrata davvero buona”. Quindi: “Ma poi, dato che Lost era uno spettacolo che si dilettava nella narrazione non lineare e ci piaceva saltare nel tempo, abbiamo iniziato a innamorarci molto dell’idea che avremmo potuto raccontare la sua esperienza post-morte all’interno dello spettacolo, e come potevamo nasconderlo?”

Damon Lindelof ha continuato allora la sua analisi, spiegando: “Come potevamo dare al pubblico ciò chiedevano sin dal pilota: è questo un purgatorio? Sono tutti morti? Perché quando qualcuno ti fa una domanda, credo – perché almeno succede così con me – ti stanno in realtà dicendo quello che vorrebbero davvero”. Alla domanda “Sono tutti morti?“, il co-creatore di Lost ha spiegato che avevano guardato verso la stagione finale con un grande obiettivo: “Mi sembrava che ci fosse una grande idea dietro Ai confini della realtà e Il sesto senso, secondo cui la vera crescita dello spirito umano avviene in realtà dopo la morte”.

La serie poteva concludersi dopo tre stagioni

Il tutto per portare ad una riflessione profonda: “Questo è lo scenario in cui, libero dalla spirale mortale, puoi davvero dare un’occhiata a te stesso e capire alcune cose prima di salire, scendere, trascendere… insomma, prima di essere inviato da qualche parte”. Di recente Damon Lindelof ha rivelato che Lost avrebbe potuto concludersi dopo appena tre stagioni. La serie è terminata invece dopo sei stagioni, diventando un vero e proprio cult.