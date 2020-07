Katy Keene cancellata dopo una sola stagione

The CW ha cancellato Katy Keene dopo una sola stagione. Lo spin-off di Riverdale, composto da tredici episodi, ha pagato sopratutto le deludenti medie d’ascolto. Il presidente di The CW aveva fatto intuire qualcosa già il mese scorso: “Avremmo voluto che la serie andasse un po’ meglio ma creativamente non abbiamo nulla da recriminarle”. Katy Keene ha seguito le vicende di Josie McCoy, interpretata da Ashleigh Murray, trasferirsi da Riverdale alle strade glamour di New York City. La protagonista ha iniziato a lavorare a tempo pieno nel mondo della musica.

La delusione di Lucy Hale

Nel cast della serie si è contraddistinta anche Lucy Hale, interprete della designer alle prime armi Katy Keene. Proprio quest’ultima, molto delusa dalla notizia della cancellazione, ha pubblicato un video su Instagram in cui ha spiegato il forte legame con lo show. Queste le sue parole: “Sono grata per questo ruolo che è stato il ruolo della vita, per me. Sono orgogliosa di ciò che abbiamo fatto”.

Secondo TVLine però non tutte le speranze di rivedere la serie sono perse. Sembra infatti che Warner Bros. Television stia già cercando un’altra rete o un servizio di video in streaming che possa ospitare Katy Keene. L’ipotesi più quotata porta al nuovo servizio di video in streaming HBO Max che detiene già i diritti della serie.

John Goldwater, presidente di Archie Comics, la casa editrice che ha inventato il personaggio, aveva dichiarato alcuni mesi fa di tenere molto a Katy Keene. Queste le sue parole: “Le persone che acquistano i fumetti conoscono Katy ma resto del mondo no. Per noi poter scavare a fondo nei nostri titoli è un momento di trasformazione per Archie Comics”. Per pii aggiungere: “È una fase molto emozionante per l’azienda, come quando è arrivato Riverdale. È quel tipo di momento fondamentale”. Prevedibile anche la sua grande delusione.