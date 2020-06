Via col vento è tornato su HBO Max con un disclaimer

Hbo Max ha deciso di rendere di nuovo disponibile “Via col vento” dopo averlo eliminato dalla sua programmazione. Lo show sarà introdotto da un disclaimer dove viene spiegato come il film neghi gli orrori della schiavitù americana. Ad introdurre il breve video sarà Jacqueline Stewart, professoressa del dipartimento di Cinema presso l’Università di Chicago. A lei il compito di spiegare come il film non rappresenti gli orrori della schiavitù di quel periodo. La Stewart ha spiegato alla Cnn il suo punto di vista: “Alcuni si sono lamentati che rimuovere il film sia stato un atto di censura. Per altri vederlo nel catalogo è stato come sentire del sale su ferite a cui non è stato mai permesso di guarire”.

Jacqueline Stewart ha inoltre spiegato: “Queste ferite si riaprono ogni volta che avviene un atto di violenza contro i neri. Ma è proprio per via dell’ininterrotto disprezzo per le vite dei neri che ‘Via col vento’ dovrebbe restare in circolazione e disponibile”. L’analisi è chiara: “Via col vento ha delineato il modo in cui varie generazioni hanno ritratto la schiavitù e il periodo successivo della ricostruzione”. Quindi: “Non si tratta solo di un importante documento relativo alle pratiche razziste del passato, ma anche un’opera durevole di cultura popolare che parla direttamente delle disuguaglianze razziali che sono tuttora presenti nei media e nella società”.

Boom di vendite per l’edizione in DVD

La recente protesta contro Via col vento è iniziata quando lo sceneggiatore di 12 anni schiavo John Ridley ha scritto un pezzo sul Los Angeles Times. Il regista affermava che il film “romanticizza gli orrori della schiavitù” invitando HBO a rimuovere il film dal servizio di streaming. Intanto questa situazione ha stimolato un’enorme crescita delle vendite delle edizioni home video del film. In particolare su Amazon US, l’opera di Victor Fleming è schizzata in cima alla classifica dei prodotti più acquistati e non solo. Se infatti al primo posto si trovava l’edizione DVD di Via col vento, attualmente ci sono altre versioni del film nella lista.