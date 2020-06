Via col vento, nuovi dettagli sul ritorno su HBO Max...

La scorsa settimana, tra le proteste nazionali per i diritti civili, HBO Max ha deciso di rimuovere il film classico Via col vento dalla biblioteca del servizio di streaming. Agli abbonati è stato detto che il film sarebbe tornato sulla piattaforma in futuro. Il tutto con nuovo materiale progettato per mettere il film nel giusto contesto. Ma di cosa si tratta? Pare che verrà filmata una nuova introduzione che verrà poi inclusa con il film al suo ritorno su HBO Max e proveniente dalla collaborazione di Turner Classic Movies e del professore di studi cinematografici dell’Università di Chicago, Jacqueline Stewart.

Jacqueline Stewart ha rivelato la nuova introduzione in un pezzo editoriale della CNN in cui sosteneva che era importante che film come Via col vento rimanessero disponibili come momenti di insegnamento. Queste le sue parole: “Ma è proprio a causa dei continui e dolorosi schemi di ingiustizia razziale e disprezzo per le vite nere che Via col vento dovrebbe rimanere in circolazione e rimanere disponibile per la visualizzazione, l’analisi e la discussione”. Per poi aggiungere: “Via col vento è un testo fondamentale per esaminare le espressioni della supremazia bianca nella cultura popolare”.

John Ridley ha invitato HBO alla rimozione

La recente protesta contro Via col vento è iniziata quando lo sceneggiatore di 12 anni schiavo John Ridley ha scritto un pezzo sul Los Angeles Times. Il regista affermava che il film “romanticizza gli orrori della schiavitù” invitando HBO a rimuovere il film dal servizio di streaming. La decisione di farlo è seguita in breve tempo ma è stato chiarito fin dall’inizio che il film sarebbe stato ripristinato. Allegando però nuovi contenuti progettati per mettere il film nel giusto contesto.

Intanto questa situazione ha stimolato un’enorme crescita delle vendite delle edizioni home video del film. In particolare su Amazon US, l’opera di Victor Fleming è schizzata in cima alla classifica dei prodotti più acquistati e non solo. Se infatti al primo posto si trovava l’edizione DVD di Via col vento, attualmente ci sono altre versioni del film nella lista.