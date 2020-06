Big Mouth, cambia la doppiatrice di Missy

Jenny Slate ha annunciato ufficialmente di aver rinunciato al proprio ruolo in Big Mouth per dare spazio ad una collega di colore nel doppiare il personaggio di Missy. Il produttore esecutivo di Big Mouth ha spiegato la decisione: “Abbiamo fatto un errore, abbiamo dato per scontato il nostro privilegio e stiamo lavorando duramente per fare meglio in futuro”. Per poi aggiungere: “Siamo orgogliosi della rappresentazione che Missy ha offerto di una donna di colore intelligente e sensibile”. E per il futuro: “Progettiamo di continuare quella rappresentazione e far continuare a crescere il personaggio di Missy mentre scegliamo un nuovo attore per interpretarla”, ha fatto sapere.

Jenny Slate, inizialmente, riteneva giusto interpretare lei il personaggio. Tuttavia ha poi preso un’altra decisione: “Ma la ragazzina è nera e i personaggi neri in uno show animato dovrebbero essere interpretati da attori neri. Mi rendo conto che la mia motivazione originale era sbagliata”. L’attrice ha quindi sottolineato: “Non posso cambiare il passato, ma posso prendermi le responsabilità per le mie scelte”. Il suo è: “un esempio di privilegio bianco e di ingiuste indennità fatte all’interno di un sistema si supremazia bianca della società”. Così ha concluso: “Continuerò a impegnarmi in azioni antirazziste significative, a essere attenta ai messaggi che veicolo con il mio lavoro”.

La serie è stata molto apprezzata dalla critica

Ricordiamo che Big Mouth è una serie animata statunitense, pubblicata su Netflix il 29 settembre 2017. Nick e Andrew, insieme ai loro amici, scoprono i cambiamenti, le meraviglie e gli orrori dell’adolescenza. Il tutto con il supporto dei loro genitori e dei mostri degli ormoni.