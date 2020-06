I Muppets sono pronti per il loro debutto su Disney+. La piattaforma streaming ha rilasciato il trailer della nuova serie Muppets Now che farà il suo debutto il 31 luglio.

Kermit the Frog, Miss Piggy, Beeker, The Animal e il resto del gruppo sono presenti nel nuovo spettacolo, così come diverse celebrità. La prima stagione di Muppets Now sarà composta da sei episodi. Lo show includerà un consistente elenco di celebrità con alcuni volti comparsi nel trailer. Le apparizioni degli ospiti includeranno artisti del calibro di Linda Cardellini, Taye Diggs, Aubrey Plaza, RuPaul, Seth Rogen e molti altri.

I protagonisti sono attesi da una missione ricca di ostacoli

La sinossi ufficiale, rilasciata attraverso un comunicato stampa Disney, ci svela che “Muppets Now” è la prima serie originale di The Muppets Studio per Disney +. Nella stagione, formata da sei episodi, Scooter si precipita a rispettare alcune scadenze di consegna e a caricare la nuovissima serie Muppet per lo streaming. La missione è ricca di ostacoli: “Il protagonista dovrà districarsi attraverso distrazioni e complicanze che il resto della banda di Muppet gli provoca”. La banda però non cambia: “Traboccanti di follia spontanea, i Muppet si sono scatenati in “Muppets Now” con il tipo di stupidità scioccante e di sincero divertimento che li ha resi famosi per la prima volta”.

L’ultimo spettacolo live dei Muppet, chiamato semplicemente The Muppets, è andato in onda su ABC TV. Ha ottenuto recensioni mediocri ed è andato in onda per una sola stagione dopo la sua prima nel 2015. Lo show è stato seguito da due film, The Muppets e Muppets Most Wanted, che ha ottenuto punteggi migliori dalla critica ma ha faticato a sfondare al botteghino. I Muppet sono un gruppo di personaggi in forma di pupazzi ideati da Jim Henson dal 1954–55 e protagonisti di due celebri trasmissioni televisive prodotte negli Stati Uniti d’America e trasmesse in gran parte del mondo.