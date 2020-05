Muppet: confermato lo show su Disney+

Dopo quasi cinque anni, i Muppet sono pronti a tornare in TV, questa volta in streaming. Il loro ultimo spettacolo è un’esclusiva Disney+ e ha il titolo Muppets Now. La sinossi ufficiale, rilasciata attraverso un comunicato stampa Disney, ci svela che “Muppets Now” è la prima serie originale di The Muppets Studio per Disney +. Nella stagione, formata da sei episodi, Scooter si precipita a rispettare alcune scadenze di consegna e a caricare la nuovissima serie Muppet per lo streaming”. La missione è ricca di ostacoli: “Il protagonista dovrà districarsi attraverso distrazioni e complicanze che il resto della banda di Muppet gli provoca”. La banda però non cambia: “Traboccanti di follia spontanea, i Muppet si sono scatenati in “Muppets Now” con il tipo di stupidità scioccante e di sincero divertimento che li ha resi famosi per la prima volta”.

Il nuovo spettacolo inizierà il 31 Luglio

Con l’annuncio social di Disney+ è arrivato anche un primo poster accompagnato dalla data di uscita ufficiale: “Luci! Musica! Muppets!… Unscripted! Preparatevi a vedere i vostri personaggi preferiti come non avevate mai fatto finora in Muppets Now, serie originale in arrivo su Disney+ il prossimo 31 luglio“.

L’ultimo spettacolo live dei Muppet, chiamato semplicemente The Muppets, è andato in onda su ABC TV. Ha ottenuto recensioni mediocri ed è andato in onda per una sola stagione dopo la sua prima nel 2015. Lo show è stato seguito da due film, The Muppets e Muppets Most Wanted, che ha ottenuto punteggi migliori dalla critica ma ha faticato a sfondare al botteghino.