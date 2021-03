Disney+ supera quota 100 milioni di abbonati in tutto il mondo

Disney+ ha raggiunto un traguardo davvero di rilievo: 100 milioni di abbonati. Un numero esorbitante, se pensate che è stato lanciato solo 16 mesi fa. Anche meno per Paesi come l’Italia, dove deve ancora celebrare il primo compleanno.

Disney+ arriva a quota 100 milioni di abbonati

Un traguardo davvero eccezionale, frutto di un catalogo ricchissimo come quello di Disney+. Che si è arricchito nuovamente con tutte le serie TV e film arrivati su Star, il nuovo canale per adulti del servizio di streaming.

Alla riunione annuale virtuale con gli azionisti della società, il CEO di The Walt Disney Company Bob Chapek ha commentato: “L’enorme successo di Disney+, che ha ormai superato i 100 milioni di abbonati, ci ha spinto a essere ancora più ambiziosi e ad aumentare significativamente i nostri investimenti nello sviluppo di contenuti di alta qualità”.

Crescita rapida, e continua

Chapek ha specificato che la piattaforma di streaming non intende diminuire i suoi sforzi per fornire serie TV, film, documentari e speciali ai suoi spettatori, di tutte le età. Il CEO continua: “Abbiamo fissato, infatti, un obiettivo di oltre 100 nuovi titoli all’anno e questo include Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars e National Geographic. Il nostro business direct-to-consumer è la massima priorità della Company e la nostra vasta line-up di contenuti continuerà ad alimentarne la crescita”.

Dopo il debutto negli Stati Uniti il 12 novembre 2019, Disney+ è arrivata in altri 58 Paesi. Fra cui l’Italia, dove ha debuttato il 23 marzo 2020. Da poco è arrivato anche il nuovo canale Star, che ha alzato il prezzo dell’abbonamento che arriva a 89,90 euro all’anno. Che ha però arricchito il catalogo con centinaia di film e serie TV, con molti originali (anche italiani) in arrivo su Star.

