My Hero Academia torna in chiaro anche in Italia

My Hero Academia tornerà in chiaro anche in Italia. La notizia arriva attraverso un comunicato stampa rilasciato da Mediaset. Di seguito parte del contenuto. “È il titolo più atteso dai fan. «My Hero Academia», versione seriale dell’omonimo manga shōnen scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, torna su Mediaset Italia 2, dal 10 marzo, ogni mercoledì, alle ore 21.15″. Inoltre si legge: “L’adattamento del manga ideato dal fumettista giapponese 35enne, conta gruppi dedicati su Facebook, Twitch e Clubhouse, milioni di follower su Twitter e altrettanti su Instagram”. E ancora: “Blog e testate specializzate ne annunciano con trepidazione l’arrivo sul canale diretto da Marco Costa, dedicato alle generazioni Y, Z, Alpha”.

Comunicato anche il numero di episodi

Nel comunicato è indicato anche il numero di episodi. Precisamente: “Mediaset Italia 2”, rete leader del genere anime in Italia, è quindi pronta a soddisfare gli appassionati di «My Hero Academia», con i 52 episodi in prima visione assoluta”. Tutti: “Doppiati in italiano della III e IV stagione, e l’OAV (Original Anime Video, ovvero un contenuto pubblicato esclusivamente per il mercato home video, di elevata qualità tecnica paragonabile a quella dei film) dal titolo Resistete!” Ovvero: “La prova di sopravvivenza, parte I e parte II”.

Ricordiamo che My Hero Academia è un manga shōnen scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi. Serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014. Ambientato in un mondo dove i supereroi sono la norma, il fumetto narra le vicende di Izuku Midoriya, un ragazzino che sogna di poter diventare a sua volta un eroe pur essendo nato senza superpoteri.