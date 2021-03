Russian Doll: al via le riprese della seconda stagione

Russian Doll ha innegabilmente avuto un impatto importante quando ha debuttato su Netflix all’inizio del 2019, fornendo una versione non convenzionale e incredibilmente elegante della trama del loop temporale. La notizia del ritorno della serie per una seconda stagione ha sicuramente incuriosito i fan e questo clamore è cresciuto solo dopo gli ultimi aggiornamenti che circondano la serie. Netflix ha confermato infatti che l’attrice vincitrice di un Emmy Annie Murphy si unirà alla serie in un ruolo attualmente sconosciuto. Una notizia che arriva dopo la conferma da parte di TVLine dell’inizio, questo mese, della produzione della seconda stagione di Russian Doll.

What a concept: Schitt's Creek alum, the all-around flawless Emmy-winning Annie Murphy has joined the cast of Russian Doll for Season 2! pic.twitter.com/nxDb8m6r4X — Netflix (@netflix) March 9, 2021

Annie Murphy nota per aver interpretato Alexis Rose

Annie Murphy è nota per il suo ruolo pluripremiato come Alexis Rose nella serie TV pop Schitt’s Creek. Si prepara inoltre a recitare nella prossima serie AMC Kevin Can Go F *** Himself. La prima stagione di Russian Doll ha seguito Nadia (Natasha Lyonne) e Alan (Charlie Barnett), due newyorkesi che hanno scoperto di trovarsi in un ciclo temporale apparentemente infinito che li ha fatti rivivere lo stesso giorno. La prima stagione si è chiusa in un modo apparentemente conclusivo, con Nadia e Alan che sembravano uscire dal loro ciclo temporale.

Netflix ha poi ordinato la stagione 2 di Russian Doll nel giugno del 2019, poco dopo l’arrivo sulla piattaforma. La serie ha convinto pubblico e critica, ricevendo inoltre tredici nomination agli Emmy. Nel cast della prima stagione troviamo anche Greta Lee, Yul Vazquez, Elizabeth Ashley, Charlie Barnett. Oltre a Chloë Sevigny, Dascha Polanco, Brendan Sexton III, Rebecca Henderson, Jeremy Bobb, Ritesh Rajan, e Jocelyn Bioh. In particolare, Natasha Lyonne ha dichiarato che vorrebbe terminare la serie con la terza stagione. Queste le sue parole: “Da molti punti di vista [la immagino ancora come composta da tre stagioni], sì. Ho una visione molto concreta e sarà interessante vedere come si evolverà”.