Justice League: ecco il teaser dedicato a Cyborg

Con l’avvicinarsi dell’uscita della Justice League di Zack Snyder, ogni giorno aumentano i teaser messi a disposizione. Stavolta è giunto il momento per Cyborg (Ray Fisher) di finire sotto i riflettori. Il nuovo teaser trailer, pubblicato sul Twitter ufficiale del film, si concentra sulla lotta di Cyborg intorno alla propria identità: metà uomo, metà macchina. Di seguito il teaser di Cyborg nella Justice League:

Dedicati teaser a tutti i personaggi

Questo è il più recente di una serie di teaser su tutti i membri della Justice League presenti nel film, dopo Batman (Ben Affleck) e Superman (Henry Cavill), Aquaman (Jason Momoa), Wonder Woman (Gal Gadot) e The Flash (Ezra Miller). Anche i cattivi hanno avuto la possibilità di brillare prima di Cyborg, con un teaser su Darkseid, Deathstroke (Joe Manganiello) e The Joker (Jared Leto). Ma Cyborg, che il regista Zack Snyder ha spesso ricordato ai fan, è il cuore e l’anima della sua versione di Justice League.

Justice League di Zack Snyder sarà disponibile per lo streaming su HBO Max tra poco più di una settimana, il 18 marzo. Il lungometraggio di quattro ore, classificato come R, promette di essere molto diverso dall’uscita nelle sale della prima versione nel 2017. Questo è un momento importante e storico per il cinema, soprattutto considerando tutto il lavoro che è stato fatto per rendere finalmente lo Snyder Cut una realtà. Ogni nuovo poster e trailer di Justice League di Snyder ha rivelato ciò che il regista voleva fare sin dall’inizio. A questo punto, indipendentemente dai risultati, Snyder ha sicuramente confermato la sua posizione di uno dei registi più influenti in circolazione.