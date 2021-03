La figlia del creatore di Pepe Le Pew parla della controversia

Linda Jones, figlia del creatore di Looney Tunes Chuck Jones, parla della controversia su Pepe Le Pew. Secondo un nuovo rapporto di TMZ, Linda Jones ha dichiarato di “essere fortemente in disaccordo” con un recente editoriale del NYT, secondo cui l’inesorabile ricerca di Penelope Pussycat da parte di Pepe Le Pew ha rafforzato alcuni aspetti della cultura dello stupro. Linda Jones non condivide questa idea, ritiene invece che le persone che hanno guardato il personaggio della puzzola non hanno mai pensato ad un messaggio estremamente negativo come lo stupro. Per Linda Jones, Pepe Le Pew non merita di essere cancellato da Space Jam 2.

Linda Jones parla di Pepe Le Pew

Queste le parole di Linda Jones: “Mi trovo del tutto in disaccordo con la nozione che questa soave puzzola abbia contribuito alla cultura dello stupro. Non credo che nessuno che abbia mai visto Pepe sia stato ispirato ad andare non dico addirittura a stuprare qualcuno, ma anche solo a molestare la gente”. Infine aggiunge: “C’è una differenza fra la decisione di stabilire che questi cartoni animati non sono più appropriati oggi e affermare che abbiano dato un contributo effettivo alla cultura dello stupro”.

Di seguito le accuse contenute in un post su twitter di Charles Blow: “I Blog online sono impazziti perché ho detto Pepe Le Pew inneggia alla cultura dello stupro”. Il motivo: “Afferra/bacia una ragazza/sconosciuta, ripetutamente, senza il suo consenso consenso e contro la sua volontà”. E ancora: “Lei lotta strenuamente per allontanarsi da lui, ma lui non la libera”. Infine: “Chiude a chiave una porta per impedirle di fuggire”. L’analisi continua: “Questo ha aiutato a insegnare ai ragazzi che “no” in realtà non significa no, che faceva parte del “gioco”, la linea di partenza di una lotta di potere”. Per l’editorialista: “Ha insegnato che superare le strenui, anche fisiche obiezioni di una donna, era normale, adorabile, divertente. Non hanno nemmeno dato alla donna la possibilità di parlare”.