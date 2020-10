Dopo la necessaria pausa forzata e il rinvio della distribuzione dovuta all’emergenza sanitari, torna al cinema il mondo degli anime. Il primo titolo di questo tanto atteso ritorno sarà My Hero Academia The Movie 2 – Heroes: Rising, nuova pellicola ispirata all’omonima serie animata di grande successo. Un film che non mancherà di attirare gli appassionati dello show direttamente nelle sale.

My Hero Academia The Movie 2 – Heroes: Rising dal 12 novembre al cinema

Nella nuova avventura torneranno tutti i personaggi più amati di My Hero Academia. Deku, Bakugo, Todoroki e tutti gli altri studenti della classe 1 – A sono pronti a prendere parte a una nuova ed esaltante avventura sul grande schermo. Tutto parte quando All Might, il più grande eroe al mondo, apprezzato da ogni angolo del pianeta, deve annunciare il suo ritiro. Una decisione che il grande eroe prende a malincuore, ma che soprattutto spingerà una figura oscura a venire allo scoperto da dietro le quinte. Emergerà la minaccia nuova di un misterioso villain di nome Nine…

Questo My Hero Academia The Movie 2 – Heroes: Rising che arriverà presto nei cinema vede il ritorno alla regia di Kenji Nagasaki. Insieme a lui ci sarà lo sceneggiatore Yousuke Kuroda, Yoshihiko Umakoshi come character designer e il compositore della colonna sonora Yuuki Hayashi. Tutti insieme hanno collaborato ocn lo studio di animazione Bones per portare questa nuova avventura di My Hero Academia sul grande schermo.

Il film in realtà avrebbe dovuto debuttare in Italia già la scorsa primavera. Tuttavia, come capitato per tanti altri progetti simili, ha dovuto subire un rinvio. Inizialmente si è trattato solo di poche settimane, ma con l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria si è passati a una data da destinarsi. Ora però è finalmente giunto il tempo del ritorno nelle sale e gli appassionati potranno scoprire My Hero Academia The Movie 2 – Heroes: Rising direttamente al cinema. Qui sarà presto disponibile l’elenco delle sale che lo trasmetteranno dal 12 al 18 novembre.