Anche i fan Marvel a cui non interessa il football ieri hanno avuto un buon motivo per guardare il Super Bowl 2021: è arrivato il trailer di The Falcon and The Winter Soldier. Alla finale della NFL abbiamo potuto vedere un’anteprima della azione esplosiva che ci aspetta su Disney+ dal 19 marzo.

The Falcon and The Winter Soldier: trailer esclusivo al Super Bowl

La nuova serie Marvel vede BuckyBarnes (Sebastian Sta) e Sam Wilson (Anthony Mackie) gestire lo storico scudo a stelle e strisce dopo il ritiro di Steve Rogers dalla scena. Apre e chiude il trailer un confronto fra i due davanti a quella che sembra una psicanalista dell’esercito americano, a dimostrare la tensione che c’è fra i due possibili eredi del Primo Avengers.

Nel prossimo paragrafo parliamo degli altri attori confermati, possibili SPOILER

In mezzo però ci sono scene d’azione rocambolesche, cambi di scena da film di James Bond e una minaccia pronta a creare problemi alla coppia di supereroi. Una minaccia che conoscono bene, vista la conferma del ritorno di Daniel Brühl nei panni del Barone Zemo, che nel trailer sentiamo dire di non voler “lasciare il lavoro incompiuto” dopo gli avvenimenti di Capitan America: Civil War. Torna anche Emily VanCamp, nei panni dell’agente Sharon Carter, e dal trailer sembra che questa volta abbia la possibilità di essere al centro dell’azione. Wyatt Russell interpreta invece John F. Walker, l’alter ego di U.S. Agent.

La nuova serie Marvel in arrivo il 19 marzo

Dopo molti rinvii nella produzione, The Falcon and The Winter Soldier du Disney+ arriva ufficialmente il 19 marzo. La serie ha sei puntate che ci aspettiamo cariche di azione. Non vediamo l’ora di poterla vedere, specie dopo che Anthony Mackie ha confermando al mondo di essere un Nerd con i fiocchi.

