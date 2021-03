Borderlands: Florian Munteanu si aggiunge al cast

L'attore apparirà anche nel prossimo Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dei Marvel Studios

Florian Munteanu di Creed II sta scambiando i suoi guantoni da boxe con un’ascia arrugginita e improvvisata. Secondo The Hollywood Reporter, l’attore, che ha interpretato Viktor Drago, è nelle fasi finali dei negoziati per unirsi al film Borderlands nei panni di Krieg, il guardiano muscoloso di Tiny Tina (Ariana Greenblatt). Eli Roth dirigerà il film per Lionsgate, con la produzione di Avi e Ari Arad. Craig Mazin, che sta attualmente sviluppando la serie The Last of Us della HBO. Florian Munteanu si unisce al cast di Borderlands che include Cate Blanchett nei panni di Lilith, Kevin Hart come Roland, Jamie Lee Curtis come Tannis e Jack Black come il robot Claptrap.

Eli Roth parla di Florian Munteanu

“Florian porta la vera umanità e molteplici livelli a un personaggio che in superficie sembra totalmente folle e brutalmente selvaggio”, ha detto Eli Roth in una dichiarazione. “Krieg è stato di gran lunga il ruolo più difficile da interpretare, e Florian lo ha portato in vita e lo ha radicato in un modo che non sapevo fosse possibile. Sarà un Krieg brillante e si adatterà perfettamente al nostro incredibile cast”, ha chiarito.

Nel videogioco, Krieg brandisce un’ascia vibrante che infligge danni extra nei combattimenti corpo a corpo. È apparso per la prima volta come personaggio giocabile in Borderlands 2 ed è un NPC in Borderlands 3. È doppiato da Jason Douglas.

Borderlands è un franchise di sparatutto in prima persona ambientato sul pianeta Pandora. Dopo essere stata devastata e abbandonata da grandi corporazioni in cerca di tesori, la forza lavoro rimasta invade il pianeta e lo trasforma in una terra senza legge. Tuttavia, in seguito alla scoperta delle volte mistiche, le corporazioni tornano sul pianeta per saccheggiare le sue ricchezze. La serie di giochi – che include Borderlands, Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel e Borderlands 3 – ha venduto oltre 45 milioni di copie e ha incassato oltre 1 miliardo di dollari. Munteanu apparirà anche nel prossimo Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dei Marvel Studios, che uscirà nelle sale il 9 luglio.