WandaVision: tagliata una scena demoniaca con il coniglio Scratchy

Il coniglio domestico di Agatha Harkness doveva essere un cattivo di WandaVision, ma i piani per lui sono poi cambiati. Durante un’intervista per Fatman Beyond di Kevin Smith, il regista di WandaVision Matt Shakman ha rivelato di aver filmato un incontro culminante tra i personaggi secondari e il Señor Scratchy che è stata tagliata a causa della presenza di “così tanti pezzi differenti” nella storia. La scena avrebbe coinvolto Darcy Lewis, Monica Rambeau e Ralph che avrebbero aiutato Billy e Tommy a recuperare Darkhold dalla tana del seminterrato di Agatha nella speranza di dare a Wanda un vantaggio nel suo duello tra streghe.

Matt Shakman racconta la scena

Matt Shakman ha spiegato come si sarebbe svolta la scena “Avevamo pianificato qualcosa in più per Señor Scratchy, che non abbiamo potuto mettere in scena in quanto il finale aveva troppi pezzi differenti”. Precisamente: “Avevamo una sequenza intera dove Darcy, Monica e Ralph si incontravano con i ragazzi. Erano nella casa di Agatha e stavano pensando di rubare il Darkhold dallo scantinato, poiché i ragazzi lo avevano visto mentre erano prigionieri della strega”. La descrizione continua: “Loro scendevano per prendere il libro e mentre lo stavano cercando, il coniglio saltava sopra il volume”. Così il colpo di scena: “Mentre i ragazzi stavano pensando di allungare la mano per accarezzarlo, il coniglio si trasformava in un demone, ricordando un po’ la metamorfosi presente ne Il lupo mannaro americano a Londra”.

Scritto da Jac Schaeffer e diretto da Matt Shakman, WandaVision è interpretato da Elizabeth Olsen nei panni di Wanda Maximoff / Scarlet Witch. Oltre a Paul Bettany nei panni di Vision., Randall Park nei panni dell’agente Jimmy Woo. Infine troviamo Kat Dennings nei panni di Darcy Lewis, Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau e Kathryn Hahn nei panni di Agnes. La serie è disponibile per lo streaming su Disney +.